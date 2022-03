Belg (57) geschokt door reacties na botsing: 'Te dure les voor die meisjes'

Een 57-jarige man uit Essen ontsnapte zondagavond aan de dood toen hij bij Roosendaal frontaal op een auto botste, die op de verkeerde weghelft reed. Inmiddels is hij uit het ziekenhuis en bekomt hij langzaam van de schrik. "We leven nu vooral mee met die meisjes."

Inmiddels is de Belg ook 'gewoon' samen met zijn vrouw en jongste zoon naar het vakantiepark vertrokken, waar ze al geboekt hadden. "Lekker even bijkomen. Al zal het wel minder actief worden dan we vooraf hadden gepland."

Pijn op de borst, dat is eigenlijk het enige fysieke ongemak dat de Essenaar aan de klap heeft overgehouden. "Mijn borstbeen is zwaar gekneusd, dus dat heeft wat tijd nodig. En mentaal ben ik er eigenlijk ook heel rustig onder. Al weet je nooit hoe je er over een tijdje op reageert, als je iets soortgelijks meemaakt in de auto."

Logisch, want als je de foto van het ongeluk ziet, is het een wonder dat hij zelf uit de auto is gestapt. "Op het moment na de crash was ik ontzettend kwaad. Ik moet bekennen dat ik aardig heb lopen vloeken daar. Maar al vrij snel kalmeerde ik en wilde ik de meisjes in de andere auto helpen."

Die twee jonge vrouwen kwamen terug na een avondje carnaval vieren. Op de Antwerpseweg (N262) zouden ze al een behoorlijke tijd hebben geslingerd, voor ze recht op de auto van de Belg klapten. Volgens de politie had de bestuurster niet gedronken. Wel werden er cilinders met lachgas gevonden, maar onderzoek moet nog uitwijzen of de vrouwen onder invloed waren.

Ruim twee dagen na het ongeluk, zijn de Essenaar en zijn vrouw in gedachten vooral bij de meisjes. "We hebben geen idee hoe het met hen gaat. We hebben gisteren wel de wrakken van de auto's gezien en het zou een wonder zijn als je daar ongeschonden uitkomt", vertelt de echtgenote geëmotioneerd.