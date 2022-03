Oekraïnse vrachtwagenchauffeur bestolen van 400 liter diesel

Een Oekraïnse vrachtwagenchauffeur is bestolen van 400 liter diesel. De chauffeur ontdekte de diefstal dinsdagmorgen.

Hij stond met zijn vrachtwagen geparkeerd bij tankstation Kriekampen Oirschot, aan de A58.

De chauffeur is afkomstig uit Charkov, de stad die momenteel zwaar onder vuur ligt. Op Instagram schrijft de politie dat de man erg aangeslagen was vanwege de situatie in zijn land.

De Russische invasie in Oekraïne begon vorige week donderdag.