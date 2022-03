Ronald regelde een bus om familie van zijn Oekraïense personeel op te halen

De Oekraïense vrouwen sorteren de tot nu toe aangeboden kleding. (Foto: Ronald Stupers)

Twaalf mensen liet Ronald Stupers met een bus ophalen in Oost-Europa. Het gaat om vrouwen, moeders en kinderen van Oekraïense mannen die werken in zijn bedrijf Dutch Technics. Ze werden opgepikt in Polen, waar ze naartoe gevlucht waren toen de oorlog in hun land uitbrak.

"Het gaat om vier vrouwen, twee moeders van die vrouwen en zes kinderen. Ik heb een bedrijf dat onderhoud aan cruiseschepen verricht, die in een droogdok liggen. Daar werken veel technici uit Oekraïne. Hun familieleden zijn zelf ondanks de wachttijden de Poolse grens over gegaan, maar zaten daar niet fijn." Een huis in Vlijmen van Ronalds vader staat tijdelijk leeg. "Die zit in Benidorm. Daar zitten nu de vluchtelingen. Ik ben met mijn vrouw bedden en matrassen gaan halen bij IKEA en heb boodschappen gedaan zodat ze eten hebben. Maar die vrouwen en kinderen hadden alleen een klein tasje bij. Ze hebben ook extra kleding nodig." Daarom is hij een kledinginzamelingsactie gestart. Wie kinderkleding of kleding voor de vrouwen heeft, kan zich bij hem melden via Facebook of [email protected] "Wat we over hebben, verdelen we weer onder andere mensen."

