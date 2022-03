Dit is de link tussen Johan Vlemmix en atoomwapens

Voor Johan Vlemmix komen door het conflict in de Oekraïne oude zakelijke herinneringen weer volop tot leven. Midden jaren tachtig handelde Vlemmix namelijk met zijn bedrijf NPS in zelf ontwikkelde atoombunkers. “Er zijn er toen vijf verkocht én ondergronds geplaatst. Mijn vak is eigenlijk nucleaire beveiliging."

De standaardafmeting van zo'n bunker was zes meter lang en drie meter breed, vertelt Vlemmix. Hij vergaarde zijn kennis destijds in Zwitserland en runde tussen 1985 en 1995 het bedrijf. Nucleair Protection Systems (NPS). Van alles verhandelde hij. En succesvol, zegt hij zelf: "Van gasmaskers, jodiumtabletten, filterinstallaties tot en met complete atoombunkers. Toen de eerste atoombunkers klaar waren, heb ik heel veel publiciteit gehad."

Te land , ter zee in in de lucht, oranjegekte, een lied voor Rita Verdonk, maar ook een nacht in een lijkkist en een huis vol sekspoppen; Johan Vlemmix is een man van vele gezichten. Maar in de jaren '80 zat hij in de atoombunkers. En dat is geen grap.

Vlemmix kwam in het wereldje van nucleair beveiliging terecht door angsten uit zijn jeugd. “Ik was altijd bang voor oorlog én zeker voor een atoomoorlog. Ik ben daar echt heel mijn leven mee bezig geweest.” En dat leidde tot het opmerkelijke bedrijf. “Ik heb ook voorlichting gegeven aan scholen en bedrijven. Ja, dat was serieus mijn werk.”

Over de atoombunkers, een soort silo's, vertelt Vlemmix: “Ze bestonden uit een hele sterke kunststofvezel, gegoten in beton. Al naar gelang het ontwerp was er plaats voor twee tot 12 personen.” Hij bouwde er ook eentje voor zichzelf: “Dat was aan de Eindhovensebaan in Veldhoven. Je kon er met zes man in. De bunker was voorzien van toiletten en er stond een fiets om stroom op te wekken.”

Volgens Vlemmix moet de bunker nog steeds in de grond zitten. “Hij zat in de grond van een perceel dat 35 jaar mijn eigendom is geweest, maar later is onteigend door de gemeente voor woningbouw.”