Johan Vlemmix verkocht ooit atoombunkers en pleit nu voor voorlichting

Johan Vlemmix is nu vooral bekend als oranjehofnar, maar heeft ook een serieuze kant. Hij werd rijk als zakenman en met zijn bedrijf Nucleair Protection Systems (NPS) handelde hij ooit in atoombunkers. “Er zijn er toen vijf verkocht én ondergronds geplaatst. Mijn vak is eigenlijk nucleaire beveiliging." Nu de Russische president Poetin met inzet van nucleaire wapens dreigt, vindt Vlemmix het belangrijk dat de overheid weer voorlichting gaat geven over hoe je jezelf moet beschermen bij een atoomaanval.

De standaardafmeting van zijn atoombunkers was zes bij drie meter, vertelt Vlemmix. Hij vergaarde zijn kennis destijds in Zwitserland en runde tussen 1985 en 1995 het bedrijf. Van alles verhandelde hij: "Van gasmaskers, jodiumtabletten, filterinstallaties tot en met complete atoombunkers. Toen de eerste atoombunkers klaar waren, heb ik heel veel publiciteit gehad."

Vlemmix kwam in het wereldje van nucleair beveiliging terecht door angsten uit zijn jeugd. “Ik was altijd bang voor oorlog én zeker voor een atoomoorlog. Ik ben daar echt heel mijn leven mee bezig geweest.” En dat leidde tot het opmerkelijke bedrijf. “Ik heb ook voorlichting gegeven aan scholen en bedrijven. Ja, dat was serieus mijn werk.”

Over de atoombunkers, een soort silo's, vertelt Vlemmix: “Ze bestonden uit een hele sterke kunststofvezel, gegoten in beton. Al naar gelang het ontwerp was er plaats voor twee tot 12 personen.” Hij bouwde er ook eentje voor zichzelf: “Dat was aan de Eindhovensebaan in Veldhoven. Je kon er met zes man in. De bunker was voorzien van toiletten en er stond een fiets om stroom op te wekken.”

Volgens Vlemmix moet de bunker nog steeds in de grond zitten. “Hij zat in de grond van een perceel dat 35 jaar mijn eigendom is geweest, maar later is onteigend door de gemeente voor woningbouw.”