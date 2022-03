Haatreacties voor Russische TikTokker Anastasia door afkomst: 'Zit me hoog'

Anastasia met haar opa (privéfoto). Anastasia in Moskou, waar ze al twee jaar niet meer was (privéfoto) Volgende Vorige 1/2 Anastasia met haar opa (privéfoto).

TikTokker Anastasia Martynova (27) uit Hilvarenbeek krijgt veel haatreacties op haar video's, vanwege haar Russische afkomst. Dat Russische burgers scheef worden aangekeken op de de oorlog, doet haar heel veel pijn. "Het zit me heel erg hoog."

Evie Hendriks Geschreven door

Met 328.000 volgers is Anastasia uit Hilvarenbeek een bekende TikTokker. Waar haar filmpjes normaal gesproken vrolijk zijn, is dat de laatste dagen wel anders. Anastasia is Russisch en maakt zich grote zorgen om de oorlog in Oekraïne. "Want niemand wil een oorlog, ook niet het Russische volk", zegt ze stellig. "Het is de schuld van de overheid." Op haar TikTok-filmpjes krijgt de 27-jarige veel reacties. "Mensen vragen wat ik ervan vind en voor welke kant ik ben, maar er zitten ook veel haatreacties tussen. Dat doet mij erg veel pijn, want ik wil dat dit zo snel mogelijk stopt."

"Het voelt alsof ik mij moet schamen voor mijn afkomst."

Niet alleen Anastasia krijgt hiermee te maken. "Ik zou vandaag mijn Russische paspoort gaan ophalen bij de ambassade, maar die is dicht omdat het niet veilig is. Als ze vandaag wel open waren, had ik het denk ik ook niet gedaan. Het voelt alsof ik mij moet schamen voor mijn afkomst." Daarom hoopt de TikTokker dat het Russische volk massaal opstaat, al is dat met gevaar voor eigen leven. "Mensen zeggen tegen mij dat ik iets moet doen, maar er zijn dappere mensen in Rusland die protesteren en zij worden zomaar opgepakt. Misschien helpt het als we met z'n allen opstaan."

"Ik vraag me af om ik mijn opa nog ooit zie."

Een grote zorg van de Russische, is haar familie die nog in het land woont. "Ik ben door de coronacrisis al twee jaar niet in Rusland geweest. Ik dacht binnenkort mijn familie te bezoeken, maar dat gaat nu niet. Ik maak me zorgen om hen. Mijn opa is 82 jaar dus ik vraag me af of ik mijn opa nog ooit kan zien." Aan alle mensen die reageren op haar filmpjes heeft Anastasia een boodschap. "We moeten elkaar nooit afrekenen op waar je vandaan komt." In emotionele video's op TikTok en Instagram laat Anastasia haar verdriet zien.