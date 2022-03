Roger Schmidt wil met PSV 'de mooiste wedstrijd in het land' spelen

Een bekerfinale in de kuip lonkt voor PSV. Woensdag speelt het in de halve finale tegen Go Ahead Eagles. Aan motivatie geen gebrek volgens Roger Schmidt, die wederom moet puzzelen in de opstelling.

Cody Gakpo reed nog voor de training begon weg bij De Herdgang, het trainingscomplex van PSV. De aanvaller had voor zichzelf getraind en verwachtte woensdag niet mee te kunnen doen. Maar een halfuur later zette trainer Roger Schmidt de deur toch nog op een piepklein kiertje. "We wachten tot het laatste moment met een beslissing. Waarschijnlijk kan hij niet spelen. Er moet een wonder gebeuren."

Het is dus weer puzzelen voor Roger Schmidt. De trainer speelde al in veel verschillende formaties en weet dat het overleven is tot de interlandbreak eind maart. "Ik verwacht dat we daarna veel spelers terug hebben. Tot die tijd moet deze selectie alles geven. Vooral achterin is het zwaar voor de jongens. Zij spelen nu veel wedstrijden in een korte periode. Het gaan zware weken worden."

In de halve finale van de beker wacht Go Ahead Eagles. En mocht er sprake zijn van onderschatting kregen de Eindhovenaren afgelopen zondag een duidelijke waarschuwing. PSV had zelf de nodige moeite met laagvlieger Sparta terwijl Go Ahead Eagles won van Ajax.