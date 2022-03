Brenda kan geen carnaval vieren door long COVID, vriendinnen verrassen haar

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Brenda kan geen carnaval vieren door corona, vriendinnen verrassen haar

Als feestbeest in hart en nieren geen carnaval kunnen vieren vanwege de naweeën van corona, dan kun je wel een opkikker gebruiken. Dat was de gedachte van Sylvia Wolfs, die samen met twee vriendinnen Brenda uit Drunen wilde verrassen. En iemand verrassen, daar is de crew van het Brabants Buske ook altijd wel voor te porren. Dus nam het buske op de A59 dinsdagmiddag de afslag Dwergonië, oftewel Drunen.

"Onze vriendin Brenda van Gogh heeft corona gehad en heeft daar nog steeds ongemakken van. Ze kan niet werken en geen carnaval vieren. En dat doet ze het liefste", beschrijft Sylvia de reden waarom ze het Brabants Buske heeft ingeschakeld. "Om Brenda een hart onder de riem te steken." Volgens Sylvia is haar vriendin Brenda na bijna twee jaar nog steeds niet de oude, ze heeft long COVID. "Het gaat soms wat beter en dan weer wat minder. Over het algemeen gaat het niet goed. Het is een echt feestbeest en carnaval is voor haar het hoogtepunt van het jaar. Haar hele sociale leven ligt op zijn gat. Ze kan wel wat vrolijkheid gebruiken."

"Ik zit al vier dagen te janken op de bank."

Dus toog Sylvia samen met Margot en Marielle dinsdagmiddag naar Drunen om Brenda eens goed te verrassen. Gewapend met confettikanonnen en carnavalsmuziek uit het Brabants Buske belde het trio bij vriendin Brenda aan. Een schot in de roos. "Dit is me een partij leuk", was de eerste reactie toen Brenda de voordeur opende. "Ik zit vanaf vrijdag al te janken op de bank. Bij het aftellen bij 3 Uurkes Vurraf van 11 naar 1 kon ik het bijna niet volhouden. Geen lucht."

"Carnaval gaat zonder mij gewoon door, maar makkelijk is het niet."

Toch probeert Brenda de moed erin te houden. "Ik heb al vier dagen mijn carnavalspak aan. Ik kom de deur niet uit. Ik kan maar een uurtje per dag actief zijn. Ik weet dat carnaval zonder mij ook gewoon doorgaat, maar het is niet makkelijk."

Vriendinnen op weg voor de verrassing, rechts Sylvia