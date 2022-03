Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Lading kip belandt in weiland nadat vrachtwagen van de weg raakt

Een vrachtwagen met een lading kippenvlees is woensdagochtend heel vroeg in Deurne tegen een boom gereden en in de sloot beland. Een deel van het kippenvlees belandde in een weiland aan de Langstraat, de N270. Daar raakte de vrachtwagen om tien over vier van de weg.

Sandra Kagie Geschreven door

De vrachtwagenchauffeur is volgens een 112-correspondent in een ambulance onderzocht. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De planner van het bedrijf in Haps waarvoor de chauffeur op pad was, liet dinsdagochtend weten dat de chauffeur geschrokken thuis zit. Voor zover hij weet, raakte hij niet gewond. Hij had de chauffeur zelf echter nog niet gesproken, zo gaf hij aan. De vrachtwagen reed van Venray in de richting richting Deurne. In een flauwe bocht raakte hij van de weg, waarna hij tegen een boom kwam en in de sloot belandde. Daarbij verloor hij zijn lading. Het weiland lag bezaaid met kip, dat was een bizar gezicht. Over wat er precies is gebeurd kon de planner van het bedrijf dinsdagochtend nog niks zeggen.

Foto: Harrie Grijseels / SQ VIsion.

Foto: Harrie Grijseels / SQ VIsion.