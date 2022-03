Boze taxichauffeurs zien overlast op standplaats weer keihard toenemen

Dogan Sari en Tim van Waes bij de taxistandplaats in de Bredase binnenstad.

De taxichauffeurs in Breda zijn boos op de gemeente. Ze voelden zich afgelopen carnaval in de steek gelaten, toen het in hun stad weer wemelde van de illegale taxi's. De chauffeurs zijn al veel langer ontevreden en dreigen nu hun taxikeurmerk in te leveren.

Ronald Strater Geschreven door

"Er worden ritten geweigerd en belachelijke prijzen gevraagd", zo schetst taxichauffeur Dogan Sari de situatie op de grote taxistandplaats aan de Prinsenkade, in het centrum van de stad. "Dat gebeurt door chauffeurs zonder Bredaas taxikeurmerk en snorders (illegale taxi's). Dat mag niet en het zorgt voor overlast." Hij vervolgt: "Er wordt door de gemeente totaal niet gecontroleerd. Dat maakt me boos en ik voel me in de steek gelaten."

"Voor je het weet staat de hele standplaats weer vol met gajes."

Het is al jaren kommer en kwel op de taxistandplaats in de binnenstad van Breda. Vechtpartijen, zwarte taxi's, geweigerde ritten en opgelichte klanten. Net voor de coronacrisis ging het door ingrijpen van de gemeente wat beter, maar de verloedering en wetteloosheid neemt volgens de goedwillende Bredase taxichauffeurs weer hard toe. "Als we nu niks doen, gaat het van kwaad tot erger", zegt Tim van Waes, die meerdere taxi's heeft rijden. "Deze carnaval was een mooi moment van besef. We willen af van de rotte appels die voor een stadsritje vijftig euro vragen, maar die komen zo allemaal weer terug. En hun vriendjes ook. Voor je het weet staat de hele standplaats weer vol met gajes."

"Als er beloftes worden gedaan, worden ze niet nagekomen."

Van Waes vervolgt: "Er is een stichting in het leven geroepen om de overlast aan te pakken. Een taxiplatform met daarin chauffeurs, politie, handhaving en gemeente. Samen zouden we er iets van gaan maken."



Maar Breda komt volgens hem en andere goedwillende taxischauffeurs de afspraken rondom het speciale taxikeurmerk niet na. Vanaf 1 september 2019 mag er alleen met keurmerk én een geldige lokale taxivergunning straattaxivervoer aangeboden worden in de stad. "Wij geven keer op keer aan dat er gehandhaafd moet worden en dat gebeurt dan niet." Op 'onzin' wordt dan weer wel gecontroleerd, stelt Van Waes. "Of de chauffeurs met een keurmerk wel een rijbewijs bij zich hebben en of hun pinautomaat wel werkt. Nee! Ze moeten juist vooraan bij de standplaats staan om te zorgen dat er geen ritten worden geweigerd en te hoge prijzen worden gevraagd." "De gemeente zou ook mystery guests inzetten ter controle", vult Dogan Sari aan. "Nou, daar hebben we helemaal niets meer van gehoord. Handhavers zijn er nu alleen op uit om boetes aan de goede chauffeurs uit te delen."

"We hebben filmpjes van zwarte taxi's doorgegeven, maar de gemeente doet er niets mee."

Een grote frustratie is ook dat er opnieuw niet tegen broodroof wordt opgetreden. "We hebben keer op keer aangegeven dat de zwarte taxi's op de hoge brug staan. We hebben filmpjes en zelfs namen doorgeven, maar de gemeente doet er niets mee." Tim de Waes en Dogan Sari zijn een tijdje terug dan ook uit het taxiplatform gestapt. "Na twee jaar kunnen we niet zeggen dat we iets hebben bereikt", verzucht Sari. "We betalen contributie voor een keurmerk, maar we zien daar niets voor terug. We denken er over na om met z'n allen het keurmerk in te leveren. Dan wordt het weer wildwest en dat willen we toch niet?"