Aantal coronabesmettingen bij bouwclubs valt mee: 'Geen reden voor paniek'

Bouwclubs slaan geen groot alarm voor coronabesmettingen onder hun leden. Hoewel veel optochten niet doorgingen, trokken veel bouwclubs wel samen op tijdens carnaval. De bouwers hopen dat het meevalt met positieve testen de komende dagen, maar grote zorgen maken zij zich niet.

Carnavalsvereniging en bouwclub Gas dur Op uit Klundert ziet nog geen piek aan coronabesmettingen. "Het was een feest als vanouds", zegt Tom Nijpjes. "Over de besmettingen maak ik mij geen zorgen. Laten we hopen dat het meevalt. We gaan het zien."

Ook in Breda is er geen reden tot paniek. "Vooralsnog valt het bij ons mee met coronabesmettingen of zieken", vertelt Jordan Zijlmans, de voorzitter van de bouwclubs in Kielegat. "Een enkeling is verkouden en gaat zich laten testen. De komende dagen zal duidelijk moeten worden of er veel besmettingen zijn."

Het bouwen van carnavalspoppen voor de Grote Markt in Breda is de laatste weken in ieder geval goed verlopen. "We hebben tijdens het bouwen rekening gehouden met de maatregelen en dat heeft geholpen."