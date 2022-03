Inge draagt een 'astronautenpak' omdat ze allergisch is voor geuren

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Inge loopt in een 'astronauten-outfit' omdat ze allergisch is voor geuren

Inge Specht is conservator van het museum Het Schoenenkwartier in Waalwijk en loopt in het nieuwe gebouw noodgedwongen rond in een soort astronautenpak. "Mensen denken dat dat te maken heeft met corona, maar dat is het niet. Ik heb geen Long Covid, maar ik ben allergisch voor heel veel geuren", vertelt ze. "De lucht van parfum is mijn grootste vijand. Als ik dat inadem kan ik een aanval van hevige spasmen verwachten."

Rob Bartol Geschreven door

Multiple Chemical Sensitivity (MCS) heet het officieel, waar Specht dagelijks mee te maken heeft. "Het is een chemische overgevoeligheid, een allergie, voor alledaagse geuren, stoffen en dampen", vertelt ze. "Het is een progressief ziektebeeld, dat betekent voor mij dat het de afgelopen jaren erger en erger is geworden. Ik kan op dit moment niet werken zonder deze bescherming." "Met een kap en een systeem dat de lucht filtert, bescherm ik mij tegen geuren, dampen én stof. Als ik onbeschermd in aanraking kom met bepaalde geuren kan ik niet goed meer nadenken, verlies ik de macht over mijn ledematen en kan ik last krijgen van verschrikkelijke spierverkrampingen, die wel drie uur kunnen aanhouden."

"Soms zijn mensen ook geschokt over hoe ik eruit zie."

De collega's en vrijwilligers van Het Schoenenkwartier zijn gewend aan haar bijzondere outfit. "Maar, soms schrikken mensen van hoe ik er uitzie, maar ze reageren altijd wel heel meelevend." Buiten, in de frisse lucht, gaat het nog redelijk en hoeft ze haar speciale outfit nog niet aan. "Maar een mondkapje dragen is voor mij al vijf jaar lang dagelijkse kost", vertelt ze.

Inge gaat vaak als een astronaut door het leven omdat ze allergisch is

Inge vertelt dat ze in Nederland zeker niet de enige is met een overgevoeligheid voor geuren: “Er is vereniging voor mensen die MCS hebben en die heeft ongeveer tweeduizend leden, maar heel veel mensen weten niet eens dat ze het hebben. Ze hebben wel klachten, maar geen enkel idee waar het vandaan komt.” Specht heeft er zelf tientallen jaren over gedaan om daarachter te komen. “Nu is het zo duidelijk, dat ik er niet meer omheen kan. Het zijn niet alleen geuren, maar het is ook luchtvervuiling die meespeelt. Als je daar gevoelig voor bent kan het uiteindelijk zo erg worden dat je door het leven moet zoals ik.”

"Zonder bescherming kan het met mij helemaal misgaan."