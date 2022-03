Joey reed zonder te slapen op en neer naar Oekraïne om hulp te bieden

Joey Schneiders uit Kaatsheuvel bracht hulpgoederen naar Oekraïne

De vermoeidheid is op het gezicht af te lezen van Joey Schneiders uit Kaatsheuvel. De afgelopen dagen reed hij met hulpgoederen en wat andere spullen naar de grens van Oekraïne. Onderweg één keer op een parkeerplaats de ogen een halfuurtje dicht en weer door. "Aan de grens trof ik vluchtelingen in mensonterende omstandigheden", vertelt Joey. Op de terugweg naar Kaatsheuvel zette hij ook nog twee Oekraïense vrouwen met vier kinderen af in het Poolse Krakau.

"Ik kon op tv het leed in Oekraïne niet aanzien", vertelt Joey in het tv-programma Brabant Vandaag. "Een man in Limburg had allerlei hulpgoederen ingezameld, maar had geen vervoer om het naar Oekraïne te brengen. Ik ben in de auto gestapt en naar Limburg gereden." De hulpgoederen werden in de auto geladen en zonder aarzelen reed Joey ruim vijftienhonderd kilometer naar Oekraïne.

"Ik had het willen filmen, maar ik kon het niet aan."

Joey reed lukraak naar de grens met Oekraïne. "Het was er koud, zo'n acht graden onder nul. Het sneeuwde en de vluchtelingen hadden vuurkorven aangestoken. om zich te warmen. Ze verbleven in armoedige tentjes, het was mensonterend. Ik had het willen filmen, maar ik kon het niet aan."

"Goed om te helpen, maar het voelde ook machteloos."

De auto met hulpgoederen van Joey was binnen tien minuten leeg. "Het was aan de ene kant goed om te helpen, maar aan de andere kant voelde het ook machteloos. Ik moest gelijk weer weg. Een Poolse vrouw vroeg of ik twee vrouwen en vier kinderen mee wilde nemen naar Krakau. Dat heb ik gedaan. Een autoritje van een uur of drie."

"Ik ga over een paar dagen weer terug."