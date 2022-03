Thijs zet kroegen op zijn kop met 'Bierdouche' en is nu bijna Brabander

Thijs den Ouden (20) uit Amersfoort maakte voor de Omroep Brabant-serie ‘Thijs wil Brabander worden’ een carnavalsnummer als Tappie Thijs. Met 'Bierdouche' trok hij tijdens de carnaval door de hele provincie. Brak, hees en tientallen bierdouches later zit zijn eerste carnaval erop. “Ik voel me heel blij, maar ook beroerd. Dat komt vooral door de alcohol.”

Van 3 Uurkes Vurraf tot Breda en van Fijnaart tot Geertruidenberg: Thijs heeft z’n nummer in heel wat cafés en feesttenten laten horen. “Het is allemaal een beetje onwerkelijk”, blikt hij daags na carnaval terug in Brabant Vandaag. “Het nummer maken was al onwerkelijk. Toen wilden mensen ook nog dat ik kwam optreden. Uiteindelijk ontplofte het helemaal en wilde iedereen op de foto”, lacht hij.

Thijs, die in Tilburg woont en studeert, is na vier dagen carnaval verknocht aan ons volksfeest. “Ik heb echt de beste dagen uit m’n leven gehad. Ik ben ook verdrietig dat het weer voorbij is en heb nu al zin in volgend jaar. Carnaval is echt het beste feest van de wereld!”