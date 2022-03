PSV poetst achterstand weg in Deventer en mag zich opmaken voor bekerfinale

Joey Veerman maakt de bevrijdende 1-2 voor PSV (Foto: ANP)

PSV is er in geslaagd de bekerfinale te bereiken. Op bezoek bij Go Ahead Eagles kwamen de Eindhovenaren nog wel op achterstand maar na negentig minuten stond er een 1-2 eindstand op het scorebord. Daarvoor kreeg het wel de hulp van de thuisploeg, die de gehele tweede helft met tien man speelde.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Zelden lag de weg naar een bekerfinale zo open voor PSV. Met tegenstanders Fortuna Sittard, Telstar NAC Breda en Go Ahead Eagles kende de club geen enkele ploeg uit het linkerrijtje van de Eredivisie. Maar de Eindhovenaren waren gewaarschuwd. Go Ahaead Eagles, de tegenstander in de halve finale had zondag nog gewonnen van Ajax. In een uitverkochte Adelaarshorst stond een heet avondje te wachten. Dat werd helemaal duidelijk toen de Deventenaren op voorsprong kwamen. Na 36 minuten ging het fout achterin. Een lange bal werd verkeerd ingeschat door Olivier Boscagli en Joël Drommel waardoor Inigo Córdoba vrij in kon koppen. 1-0 en Deventer op zijn kop. Lang kon de thuisploeg niet genieten van de voorsprong want nog voor rust kwam PSV op gelijke hoogte. Eran Zahavi, die totaal niet in de wedstrijd zat. Kon vrij een voorzet binnenschieten op aangeven van Mauro Júnior.

VAR-beslissingen

Daarna ging de videoscheidsrechter zich bemoeien met de wedstrijd. Want vlak voor rust ging Zahavi alleen op de keeper af. Maar voordat hij ook maar aan schieten kon denken haalde Joris Kramer hem onderuit. Scheidsrechter Pol van Boekel gaf eerst nog geel maar werd gecorrigeerd door zijn collega in Zeist. Na het zien van de beelden besloot Van Boekel een rode kaart te geven. Go Ahead Eagles moest verder met tien man. 1,5 minuut na rust werd de leidsman weer naar het scherm geroepen. Even daarvoor had Mauro Júnior PSV op voorsprong gezet, maar bij zijn schot stond Zahavi buitenspel én in de baan van het schot. Het doelpunt werd afgekeurd. Weer een paar minuten later ging Erick Gutíerrez er stevig in bij zijn directe tegenstander. Er leek weer een rode kaart aanstaande maar zowel Van Boekel als Dennis Higler, de videoscheidsrechter, vonden het geen kaart waard.

Joey Veerman

Roger Schmidt begon in Deventer met vier middenvelders. Waaronder ook Joey Veerman. De in de winter overgekomen Volendammer speelde een geweldige wedstrijd. Alles lukte bij de spelverdeler. En als alles lukt heb je vaak ook geluk. Dat had Veerman twintig minuten voor tijd. Zijn schot werd door doelman Andries Noppert dusdanig aangeraakt dat de bal binnen viel. 1-2. Een feestje met het uitvak kon gevierd worden. In gevaar kwam de overwinning niet meer en dus staat PSV op 17 april in De Kuip voor de bekerfinale. De tegenstander wordt Ajax of AZ. Die twee ploegen spelen morgen in Alkmaar de andere halve finale. Een confrontatie tegen AZ zou de herhaling zijn van de bekerfinale in 2013. Tevens de laatste keer dat de Eindhovenaren een bekerfinale speelden.