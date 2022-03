Roger Schmidt twijfelde geen moment over het bereiken van de bekerfinale

Roger Schmidt kijkt toe tijden Go Ahead Eagles - PSV (Foto: OrangePictures)

Ondanks dat PSV in het duel met Go Ahead Eagles op achterstand kwam, had trainer Roger Schmidt geen twijfels over het bereiken van de bekerfinale. Hij zag zijn ploeg sterk spelen en noemde de 1-2 overwinning dan ook verdiend. Op 17 april hoopt hij zijn ongeslagen status in bekerfinales te behouden.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

“We waren beter dan Go Ahead Eagles. Wij hadden de meeste kansen en hebben de thuisploeg amper een kans gegeven. Twee goals zijn te weinig, maar uiteindelijk maakt het mij totaal niet uit hoe we hier winnen”, vertelde de Duitse oefenmeester na afloop. PSV kwam in de eerste helft nog op achterstand, maar twijfelen over een goed resultaat deed Schmidt niet. “Ik heb mij geen enkele keer zorgen gemaakt in de wedstrijd. En toen ik mijn team zag voetballen in de tweede helft al helemaal niet.”

"Het maakt mij niet uit wie we treffen. Als we maar winnen.”

Schmidt werd na afloop geconfronteerd met de diverse VAR-momenten in de wedstrijd. PSV mocht niet klagen want waar Joris Kramer, verdediger van Go Ahead Eagles, van het veld werd gestuurd, ontsnapte PSV-middenvelder Erick Gutíerrez aan een rode kaart. “Bij de rode kaart van Go Ahead Eagles doet de VAR goed zijn werk. Het moment van Gutiérrez moet ik nog terugkijken.” Daarmee ontkwam de trainer aan een moeilijke vraag. Iets wat hij een minuut later ook deed bij de vraag wie hij liever tegenover zich krijgt in de finale. “Het maakt mij niet uit wie we treffen. Als we maar winnen.”

"Het is heel knap dat we drie keer een goede prestatie wegzetten.”

Mits Roger Schmidt met PSV de bekerfinale weet te winnen blijft hij ongeslagen in bekerfinales als trainer. “Ik heb er één gespeeld in Oostenrijk met Red Bull Salzburg en één in China met Beijing Guoan. Beide wedstrijden heb ik gewonnen.” Resultaten die de trainer koestert want hij is een ware fan van het bekertoernooi. Al met al is het een raar seizoen voor PSV. Het doet na deze week nog altijd mee op drie fronten terwijl het geen onuitwisbare indruk achterlaat. Maar Schmidt is een man die vooral kijkt naar het resultaat. “We hebben in één week drie moeilijke uitwedstrijden gehad. Het is heel knap dat we drie keer een goede prestatie wegzetten.”