Veerman en Teze spelen hun eerste bekerfinale: 'Laatste keer was in de D1'

Voor PSV'ers Joey Veerman en Jordan Teze wordt 17 april een speciale dag. Zij spelen dan hun eerste officiële bekerfinale. Ze hebben nog geen idee wat ze kunnen verwachten maar weten één ding zeker: Het gaat een mooie dag worden.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

"De laatste keer dat ik een bekerfinale gespeeld heb was op een amateurcomplex" vertelde Veerman na afloop van de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles woensdagavond. "Dat was volgens mij in de D1, maar ik kan er naast zitten hoor." De middenvelder kwam pas kortgeleden over van Heerenveen. Een bekerfinale spelen, had hij nog niet voorzien. "Bij PSV speel je altijd om de prijzen maar afgelopen zomer zat ik nog in Heerenveen. Ik had niet verwacht een bekerfinale te gaan spelen."

Teze speelt al jaren bij PSV en weet dus dat het huwelijk tussen de club en de beker niet altijd even goed is. In 2013 speelden de Eindhovenaren voor het laatst een finale. Iets wat ook de verdediger opmerkelijk noemt. "Bij PSV speel je altijd om de prijzen, dus het is wel gek dat het zo lang geleden is. Maar we hebben het dit jaar echt als doel. We willen hem dit jaar winnen." Ook voor het jeugdexponent van PSV wordt het zijn eerste officiële finale. Al maakte hij het in de jeugd één keer eerder mee. Hij weet niet meer precies wanneer dat was, maar de uitslag herinnert hij zich nog wel. "Ik heb die finale gewonnen."

Hij weet dat die ervaring niet te vergelijken is met wat hem 17 april staat te wachten. "Ik weet niet wat ik kan verwachten. Misschien moet ik nog wat eerdere edities terugkijken. Het gaat sowieso bijzonder worden." Voor heel PSV wordt het een bijzondere ervaring weet Veerman. "Gisteren op de training vroeg de trainer wie er een finale gespeeld heeft. Alleen Mario Götze en Bruma hebben toen hun hand opgestoken. Het gaat voor iedereen speciaal worden." De middenvelder was woensdagavond beslissend door de 2-1 binnen te schieten. De Volendammer heeft zich in twee maanden al aardig op de kaart gezet bij de club. Bij zijn doelpunt was het nog even twijfel of hij een voorzet wilde geven of bewust binnenschoot. "Heb je wel gekeken naar het doelpunt" , reageerde hij lachend op de vraag. "Natuurlijk was dit bewust. Heel lekker dat de bal binnenvalt."

Ook Jordan Teze zit lekker in zijn vel. Hij speelt de laatste weken bij afwezigheid van André Ramalho weer centraal achterin. "Het gaat heel goed. Ik hoop het de trainer straks ook moeilijk te maken als André terugkeert." Zowel Veerman als Teze gaan met een goed gevoel richting het restant van de competitie, de Conference League en de bekerfinale. Over wie ze het liefst als tegenstander treffen in hun eerste officiële finale zijn ze eensgezind: "Maakt niet uit. Als we maar winnen."