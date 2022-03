Automobilist zwaargewond bij botsing met bestelbus in Moerstraten

Bij een ongeluk op de Moerstraatseweg in Moerstraten is donderdagmorgen een automobilist zwaargewond geraakt. Op een kruising botste een auto met een bestelbus.

Het ongeval gebeurde rond halfzeven. De automobilist is met spoed naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Meerdere ambulances en een traumahelikopter waren aanwezig voor medische hulp.

De schade aan zowel de auto als bestelbus is groot. Brokstukken lagen verspreid over de weg. De kruising is voorlopig nog afgezet voor opruimwerkzaamheden.