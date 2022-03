'Poetin Fuck Off', dit bedrijf heeft een mening over de oorlog

In grote letters staat het op de gevel van kunstgrasbedrijf J&E Sports in Oss: 'Poetin Fuck Off'. Eigenaar Ed Korstanje maakte het spandoek samen met wat collega's. "Ik zal maar niet zeggen wat we er eerst op wilden zetten."

Ze zijn bij J&E Sports druk bezig met de oorlog in Oekraïne, vertelt Korstanje. "Drie collega's vroegen eerder deze week of ze niet die kant op mogen rijden om spullen te brengen. Tuurlijk jongens, vooral doen. Vrijdagavond vertrekken ze met een paar volle auto's die kant op."

En daar bleef het niet bij. "We wilden ook nog een spandoek. Ik zal maar niet zeggen wat we daar eerst op wilden zetten." Toch is de uiteindelijke tekst ook kraakhelder. "Het is een verwijzing naar wat die Oekraïners op dat eilandje riepen, voordat het oorlogsschip de boel bombardeerde."

Dat zijn dochter vroeg of het spandoek niet wat té was, maakt hem dan ook niet uit. "Als je het ergens niet mee eens bent, dan moet je nooit je mond dichthouden. We leven in 2022, toch niet in 1800 zeker. En ieder verhaal heeft dan misschien twee kanten, maar oorlog is niet de oplossing. Nooit."

Overigens is Korstanje zelf donderdag druk in de weer om zijn stacaravan op de camping in orde te maken. "Daar komen een moeder, oma en dochter van 6 jaar uit Oekraïne in. Die moeder is de vriendin van een oud-werknemer van ons. Ze vertelde ons hoe ze urenlang in de kou naar de Poolse grens hebben moeten lopen. Bizar. Gelukkig zijn ze zo snel mogelijk hierheen gehaald."