Ubaid (29) vluchtte uit Syrië en verkoopt nu hotdogs bij IKEA

Ubaid Ibrahim (29) moest vanwege de oorlog vluchten uit Syrië. Nu staat hij bij IKEA Eindhoven broodjes hotdog te verkopen. Hij is er zielsgelukkig. Het is een kans om in Nederland werkervaring op te doen.

In een witte jas en met een haarnetje op zijn hoofd loopt Ubaid door de winkel in Son en Breugel. De afgelopen zes weken doorliep hij het eerste deel van zijn stage en kreeg hij les in de Nederlandse taal. Het was een succes volgens Anna Meijer van het filiaal in Son en Breugel. “Alle collega’s hebben ontzettend fijn met hem gewerkt. Ze zijn blij met hem.” Het bedrijf wil vluchtelingen met een verblijfsvergunning helpen om een nieuw bestaan op te bouwen. 24 uur per week kunnen ze aan de slag met behoud van hun uitkering. Ook krijgen ze les in de Nederlandse taal.

“Hier werk je in een groep. Daar houd ik van."

Sinds 3,5 jaar woont Ubaid in Eindhoven. Dit is de eerste werkervaring die hij hier opdoet. Via een tolk laat hij weten dat het hem bevalt. “Hier werk je in een groep. Daar houd ik van. Je kunt niet met één hand applaudisseren.” In zijn vaderland werkte hij als kleermaker. Hier schept hij Zweedse gehaktballetjes op een bord. “Friet?”, vraag hij het meisje achter de toonbank. Ondanks zijn gebrekkige Nederlands, mag hij de klanten te woord staan. Zo leer je de taal het beste is de gedachte van het bedrijf. Het tweede deel van de stage is op een andere afdeling: de logistiek. Somajeh Ghaeminia van IKEA Nederland: "Statushouders hebben vaak moeite om een baan te vinden waar je wat langer dan een half jaar of een jaar kunt blijven. Vaak heeft dat met een taalachterstand te maken. Of omdat werkgevers wat huiverig zijn. Bang zijn voor cultuurverschillen.”

"Ik blijf hier werken. Drie maanden, een jaar, twee jaar, twintig jaar. Geen probleem."

Ook het Muziekgebouw Eindhoven liet deze week weten statushouders een kans te geven. In eerste instantie als vrijwilliger met de kans dat het een betaalde baan wordt. Ook bij IKEA is het de bedoeling dat ze langer blijven. Door de grote personeelstekorten zou je kunnen denken dat het programma is opgezet om personeel te vinden. "Dat is niet zo. Het idee is in 2019 geboren en daarna uitgewerkt. Ver voordat er tekorten waren," zegt woordvoerder Ghaeminia. Zelf wil Ubaid graag blijven. “Ik blijf hier werken. Drie maanden, een jaar, twee jaar, twintig jaar. Geen probleem. Het is hier begonnen en het zal hier eindigen,” zegt hij met een grote glimlach.