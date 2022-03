Marta (18) uit Kiev zamelt spullen in maar stopte wel met nieuws kijken

Marta is 18 jaar en was pas net in Nederland

Medicijnen, elektronica en lang houdbaar voedsel; het is allemaal welkom bij een inzamelpunt dat vijf Oekraiense studenten van Tilburg University hebben opgezet bij het universiteitsgebouw Reitse Poort in Tilburg. Want hulp voor hun vaderland is hard nodig, weten de initiatiefnemers.

Edita Saakian & Omroep Tilburg Geschreven door

Marta Dorofey is pas achttien jaar. Pas een maand geleden kwam ze als uitwisselingsstudente uit Kiev naar Tilburg toe. Ze geeft een rondleiding door het magazijn van het universiteitsgebouw, terwijl ondertussen gezinnen met kinderen, jongeren en ouderen binnendruppelen met winkelwagens en dozen vol spullen. Een student uit Bulgarije is bezig met het sorteren van alle goederen die binnenkomen. Volgens Marta is hij er al vanaf de vroege ochtend. Ze moet haar tranen bedwingen als iemand voor de zoveelste keer vraagt hoe het met haar gaat.

"Telkens als ik ze moet bellen word ik eraan herinnerd dat ze misschien niet opnemen. Het is echt een achtbaan."

Marta is gestopt met het kijken naar nieuws. "Ik kan niet meer kijken naar het aantal sterfgevallen en verwoeste gebouwen. Het is afschuwelijk." Haar familie schuilt in één van de bunkers in Kiev. Marta probeert dagelijks contact te hebben. “Telkens als ik ze moet bellen, word ik eraan herinnerd dat ze misschien niet opnemen. Het is een echt achtbaan.” Samen met haar ‘team’, bestaande uit 5 andere studenten uit Oekraïne, zijn ze al sinds vorige week donderdag bezig met het onder de aandacht brengen van de situatie in hun geboorteland. Marta stuurde een open brief aan de universiteit, ze wilde in actie komen en was opzoek naar mensen die haar wilden helpen.

"Sommigen zijn hier van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat."

En de hulp kwam snel. De universiteit levert onder meer dozen, tientallen studenten boden zich aan als vrijwilliger en ook transportbedrijven lieten van zich horen. "Vandaag kregen we hulp van zo'n vijftien vrijwilligers die alle spullen sorteren. We werken volgens een rooster, maar sommigen zijn hier van s'ochtends vroeg tot s'avonds laat." Marta laat weten dat ze geen kleding meer kunnen aannemen. Op dit moment is er behoefte aan vooral medicijnen, lang houdbaar voedsel, persoonlijke verzorging en elektronische apparaten. Ook is er behoefte aan mensen die meehelpen met het sorteren van de goederen.

"Met dit tempo zal de eerste lading eerder weg moeten."

De teller van het aantal ingepakte dozen staat nu op 136. Zoveel spullen had Marta nooit verwacht. “Het idee was om de eerste vrachtwagen te laten rijden op 10 maart, maar met dit tempo zal de eerste lading eerder weg moeten.” De spullen worden naar Polen gebracht. Een logistiek centrum zal daar de distributie regelen en zorgen dat het bij de Oekraïners komt.