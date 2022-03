Hoe leg je kinderen de oorlog in Oekraïne uit? 'Plaats het in perspectief'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Zo vertellen Brabantse ouders hun kinderen over de oorlog in Oekraïne

Ouders herkennen de kwestie vast en zeker: hoe leg je je kinderen het leed en geweld in de wereld uit zonder ze te schaden? Nu de invasie van Rusland in Oekraïne in volle gang is, steekt ook dat aloude dilemma weer de kop op. Toch hoeft het niet ingewikkeld te zijn, legt een expert uit.

Ron Vorstermans Geschreven door

Marcel van Herpen is pedagoog, maar ook hij kampte als vader van drie met dit probleem. "Het is lastig natuurlijk, en er is geen standaardmethode die werkt. Neem kinderen van vier tot en met zeven jaar oud: die leven vaak in een wereld waarin werkelijkheid en fantasie nog door elkaar lopen", legt Van Herpen uit. Zo'n oorlog kan voor die kinderen eng en spannend zijn. "Maar ze leven nog heel erg in hun gedachten. Daardoor kunnen ze zulke dingen ook weer makkelijk laten gaan." Op het moment dat kinderen 'door dat bewustzijn heen zijn' - en dus onderscheid kunnen maken tussen werkelijkheid en fantasie, wordt het volgens Van Herpen wat lastiger.

"Kinderen van die leeftijd kunnen angsten krijgen."

"Dan gaat het om kinderen van 7 jaar tot 12 jaar. Die kinderen vragen zich bijvoorbeeld af: kan dit ook hier gebeuren? Kinderen van die leeftijd kunnen echt angsten krijgen. Overzicht geven is bij hen heel belangrijk. Plaats het in perspectief. Leg uit dat Oekraïne ver weg is, bijvoorbeeld." Met oudere kinderen, die in het middelbaar onderwijs zitten, kun je het beste in een open gesprek de discussie aangaan. "Zij horen en zien van alles op school. Je moet echt aandacht besteden aan de indrukken die ze hebben gekregen, aan de verhalen die ze horen en aan de dingen die ze hebben gezien." "Vraag aan je kinderen hoe zij denken over de situatie in Oekraïne en waarom. Dan heb je een beeld van hoe je kinderen denken dat het eraan toegaat." Maar hoe doe je dat zonder dat je kinderen zich nog meer zorgen gaan maken? Dat is natuurlijk moeilijk, en wel bij alle kinderen, beaamt Van Herpen.

"Dat gevoel van veiligheid mogen ze niet kwijtraken."