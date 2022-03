Dronken bestuurders van deelscooters zorgen voor gevaar op taxistandplaats

De oppikplaats voor scooters is in Breda pal naast de taxistandplaats.

Jonge, vaak dronken stappers op deelscooters zorgen voor gevaarlijke situaties bij de taxistandplaats op de Prinsenkade in Breda. In die straat staan vele tientallen van die huurscooters, waarmee kriskras tussen de taxi's door geslingerd wordt. "Het is wachten op een ernstig ongeluk", zo zegt een taxichauffeur.

Ronald Strater Geschreven door

"De scooters rijden dwars door de rij wachtende taxi's de weg op. Afgelopen weekend is er al eentje tegen een taxi aangereden. Op wat schade na liep dat gelukkig goed af. Maar het is wachten op een ernstig ongeluk," vertelt taxichauffeur Dogan Sari. "De taxistandplaats is het in het weekend vaak al een chaos en dat is met de komst van de deelscooters alleen maar erger geworden." Tim van Waes, directeur van taxi- en chauffeursbedrijf WVM, wijst naar de stoep vlak naast de taxistandplaats en slaakt een diepe zucht. "Het is achterlijk dat al die scooters hier staan. De gemeente Breda faciliteert gewoon dronken mensen om in plaats van met de taxi met de scooter naar huis te gaan." Dat zijn zware woorden, maar de locatie van de oppikplaats voor deelscooters in de Bredase binnenstad is op z'n minst opmerkelijk. Die is echt pal naast de taxistandplaats en dat zorgt voor gevaarlijke situaties.

"De scooterrijders slingeren dronken tussen de taxi's door om de weg op te komen."

"Mensen kiezen op het laatste moment voor de deelscooter, terwijl ze eigenlijk voor een taxi kwamen", zegt Tim van Waes. "Wij horen en zien dat. En de gemeente Breda geeft ze die keuze. Onverantwoord, want die mensen zijn bijna allemaal dronken en wilden niet voor niets een taxi pakken." Dogan Sari vult aan: "De scooterrijders slingeren tussen de taxi's door om de weg op te komen. Die kijken niet naar links of rechts. Als iemand de deur van de taxi opendoet, kan het al raak zijn. Maar zeker als ze plotseling de weg opschieten waar auto's vijftig of zestig kilometer per uur rijden, heb je een groot probleem." "Het gaat ons echt om de veiligheid, want ik zie de deelscooter eigenlijk niet als concurrentie", wil Van Waes nog kwijt. "Maar misschien is het dat toch wel, als je het op deze manier organiseert. Dronken mensen staan voor de keuze: een taxi voor twintig euro of een deelscooter voor drie euro. Als je dronken bent, maak je niet altijd de goede keuze."

"Als er een ernstig ongeluk gebeurt, vind ik dat de gemeente verantwoordelijk is."

De taxichauffeurs zeggen dat ze de problematiek meerdere malen hebben aangekaart bij de gemeente. "We hebben onze bezorgdheid uitgesproken, maar ze doen er niks aan", weet taxichauffeur Sari, die ook de oplossing aandraagt. "Het is simpel hoor. Zet de deelscooters neer op het Kasteelplein, daar staan ze niemand in de weg. "Er gaat hier nog een ernstig ongeluk gebeuren", besluit Van Waes. "En ik vind dat de gemeente daar dan verantwoordelijk voor is." De gemeente Breda is het niet eens met de taxichauffeurs en spreekt over beperkte hinder. In een een schriftelijke reactie laat Breda onder meer weten: (...)Er wordt al langere tijd vanuit de taxibranche melding gemaakt van overlast door deelscooters bij de taxistandplaats. (...) Op verzoek van de gemeente heeft de provider van de deelscooters al weken geleden de toegestane stallingszone verkleind. Omdat er klachten blijven komen, wordt er nieuw overleg hierover gepland tussen betrokken partijen.