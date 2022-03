Michael van Gerwen pakt volle buit in vierde speelronde Premier League

Michael van Gerwen liet eindelijk weer eens zien waar hij toe in staat is. De darter uit Vlijmen was donderdagavond ongenaakbaar in de vierde speelronde van de Premier League. Hij veegde achtereenvolgens de vloer aan met Johnny Clayton, Michael Smith en wereldkampioen Peter Wright.

Van Gerwen begon de avond tegen koploper Clayton. De Vlijmenaar begon zelf de avond als nummer vijf van de ranglijst. Dat verschil was niet terug te zien aan de oche. Clayton kreeg geen kans van Van Gerwen. Na zo'n tien minuten darten stond er een 6-1 overwinning van Van Gerwen op het scorebord.

In de halve finale trof de Brabantse darter Michael Smith. Op papier een gunstige tegenstander aangezien de Engelsman nog puntloos was voor deze avond. Ook Smith was kansloos tegen Van Gerwen. Al vrij snel stond het 3-0 voor de Vlijmenaar. Smith leek even terug te komen in de wedstrijd maar de Nederlander was op tijd bij de les. Hij won uiteindelijk met 6-2.

Indrukwekkende finale

Het was voor Van Gerwen de eerste keer dat hij de finale bereikte in het huidige format van de Premier League. Voorheen speelden darters één keer op een avond maar sinds dit jaar wordt er gespeeld in een toernooivorm.

In de finale wachtte wereldkampioen Wright. In speelronde twee was Van Gerwen al te sterk voor de Schot en donderdagavond wist hij weer te winnen. De Brabander won zonder een leg te verliezen. Vooral zijn finishpercentage was van grote klasse: 75%.

Terug in vorm?

Dankzij de dagoverwinning pakt Van Gerwen de volle buit van vijf punten. Daardoor stijgt hij na een tweede plek met nog maar één punt achter de nummer één. Na zestien speelrondes spelen de bovenste vier darters een play-off om te bepalen wie de Premier League wint.

Voor Van Gerwen zal het ook goed voelen aangezien hij uit een moeilijke fase komt. In 2021 won hij geen enkel toernooi. Dit dagsucces is dan misschien nog niet te vergelijken met het winnen van een groot toernooi maar vooral het getoonde spel biedt meer dan genoeg perspectief.