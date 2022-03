Entreegebouw Efteling staat in de steigers voor groot onderhoud

Het kenmerkende entreegebouw van de Efteling, dat officieel het Huis van de Vijf Zintuigen heet, trekt nu nog meer dan de aandacht dan voorheen: het puntige dak staat volledig in de steigers voor grootschalig onderhoud.

En dat is dus niet te missen. Het gebouw met de vijf pieken is op dit moment geheel omringd met stalen steigers. Dat is nodig omdat het Huis van de Vijf Zintuigen van boven tot onder wordt schoongemaakt en nagekeken.

Riet

Ook wordt een deel van de rieten kap, met name aan de achterkant, vernieuwd. De kap is maar liefst 4500 vierkante meter groot. Via de stijgers worden er ongeveer 50.000 nieuwe bundels met riet gelegd.

Saillant detail: het bedrijf dat in 1995 betrokken was bij de bouw van de rieten kap werkt nu ook mee aan het onderhoud, en wel met zestien dakdekkers.

Onderhoud

Daarnaast krijgen de souvenirwinkel, de kassa’s, lantaarnpalen en de toiletten een nieuw likje verf. In het dak worden 'ontelbare lichtjes' vervangen met duurzame led-lampjes, schrijft het park.

Bezoekers worden omgeleid vanaf de parkeerplaats en kunnen zo alsnog het park in. De werkzaamheden duren tot half mei.