Maurice regelt opvanghuizen voor Oekraïners: 'Al kost het me mijn bedrijf'

Normaal gesproken is hij niet zo van het vrijwilligerswerk en vindt hij geld behoorlijk belangrijk. Maar de oorlog in Oekraïne maakt iets los in ondernemer Maurice Bakx uit Sint Willebrord. Volgende week vertrekt hij met minimaal twee volle vrachtwagens naar de grens van het geteisterde land én hij heeft inmiddels ook al drie opvanghuizen geregeld in Nederland.

Sven de Laet Geschreven door

Bakx heeft verschillende snoepwinkels en ijscowagens. "Ik geef toe: ik ben ondernemer en geld heeft een hoge prioriteit in mijn leven. In de basis ben ik niet iemand die veel vrijwilligerswerk doet."

De ontwikkelingen van de afgelopen anderhalve week hebben daar verandering in gebracht. "Ik ben er volledig van overtuigd dat als dit verkeerd gaat, het allesvernietigend wordt voor de hele wereld. Daarom heb ik mezelf voorgenomen om mijn gedrag nu bij te stellen. Ik wil de Oekraïners graag helpen en zelf ook langer in leven blijven. In die EU-top geloof ik niet, dus we moeten het zelf doen." Met die gedachte is Bakx van start gegaan. "Ik loop al dagen iedereen in mijn netwerk te smeken om te helpen." Met succes, want volgende week vertrekt er vanuit Brabant een volwaardige colonne met hulpgoederen. "Ik heb mijn busverhuurbedrijf tijdelijk gesloten, dus die bussen gaan ieder geval rijden. Daarnaast hebben we vrachtwagens, extra trailers en ik ben nu nog bezig met een touringcarmaatschappij."

Maar ondertussen treft de ondernemer dus ook op eigen grond al de nodige voorbereidingen om de vluchtelingen te helpen. "Ik heb nu in totaal drie leegstaande panden gevonden, waar we straks Oekraïners op kunnen vangen. Uit veiligheid kan ik niet zeggen waar precies, maar één daarvan staat in Limburg en de andere twee zijn geregeld door de investeerder van een Zeeuwse camping." In totaal moeten er straks dus in ieder geval drie gezinnetjes onderdak krijgen. "Ga maar uit van gemiddeld vier mensen per huisje, dus twaalf om te beginnen. Maar ik weet zeker dat we de komende dagen nog gaan groeien. Al kost het me mijn bedrijf, we moeten die mensen helpen."