Ziek personeel na carnaval brengt steeds meer bedrijven in problemen

Dat hij zijn lunchroom nu moet sluiten, voelt voor Lion Schapendonk behoorlijk zuur.

Na een druk carnavalsweekend, lopen de coronacijfers pijlsnel op. Veel feestvierders hadden het er graag voor over, maar bedrijven zitten met de gebakken peren. Lunchroom 't Paviljoen in Roosendaal sluit de boel omdat te veel medewerkers ziek zijn. Het winkeltje van Zuivelboerderij Zwanenburg gaat dicht omdat de eigenaren zelf besmet zijn en Haarstudio El Barbero in Breda heeft nog maar één kapster over.

Voor Lion Schapendonk van lunchroom 't Paviljoen voelt het zuur. Hij moet sluiten door de coronabesmettingen onder zijn personeel en hij is niet de enige. "Dit was van God los." Al meteen na carnaval druppelden de eerste ziekmeldingen binnen bij Lion. "Inmiddels ben ik in mijn keuken drie van de vier mensen kwijt. En van de acht werknemers in de bedieningen, zitten er nu vijf thuis. Dan wordt het een lastig verhaal. Ik kan zelf prima meedraaien in de keuken óf de bediening, maar allebei lukt me niet."

"Met zo weinig personeel wordt de service gewoon klote."

Dus zat er maar één ding op: "Dichtgaan. Met zo weinig personeel wordt de service gewoon klote. Dat kan niet. En het is ook ter bescherming van de klant, hè. Ik ben zelf vooralsnog negatief, maar voor hetzelfde geld draag ik het wel over." Maandag hoopt Lion de eerste gasten weer te verwelkomen. In de tussentijd probeert hij er maar het beste van te maken. "Een beetje schoonmaken, wat administratie doen." Maar het steekt de ondernemer wel dat carnaval zoveel gevolgen heeft. "Wij hadden wel verwacht dat het resultaat heftig zou zijn. Dat kon je op je vingers uittellen. Vooropgesteld, ik begrijp de cafés. En ook de mensen houd je niet meer tegen. Maar om alles zo open te gooien, dat was van God los." Maar of hij het zijn personeel nou kwalijk neemt? "Je moet gewoon accepteren dat het zo is. En als we volgend jaar in dezelfde situatie zitten, is het duidelijk. Willen jullie carnavallen jongens? Nou, dan gaan we bij voorbaat een week dicht."

Even verderop bij de winkel van boerderij Zuivelhoeve Zwanenburg ondervinden ze ongeveer dezelfde problemen. Al zijn het hier eigenaars Niek Mangelaars en Birgit Goossens zelf die door het virus geveld zijn. "Wij hebben ook carnaval gevierd. Dan weet je dat het risico er is dat je besmet raakt."

"Gelukkig zijn er een paar lieve mensen die hebben aangeboden om te helpen."

En ook al gaat het werk met de koeien gewoon door, hun winkeltje met zelfgemaakte zuivelproducten gaat toch echt even dicht. "Maar gelukkig zijn er een paar hele lieve mensen die hebben aangeboden om te helpen", vertelt Niek. "De moeder van Birgit en een buurmeisje komen zaterdag de winkel runnen. Hartstikke fijn." Ook bij Haarstudio El Barbero in Breda zijn klanten voorlopig nog gewoon welkom, al is de agenda wel een stuk sneller vol dan normaal. "De kapsters zijn gaan carnavallen", legt eigenares Sylvie van Dijk uit. "Nu hebben ze allemaal corona, dus ben ik alleen overgebleven hier."

"Ik doe mijn best, maar vol is vol."

Behoorlijk aanpoten dus. "En dat het geld gaat kosten, is zeker. Ik moet die meiden natuurlijk gewoon doorbetalen en er kunnen minder klanten terecht. Ik doe mijn best, maar vol is vol. Gelukkig hebben we een hoop vaste klanten. Ik hoop dat die volgende week dan maar komen. Als het personeel dan tenminste weer op de been is."