Dronken automobilist kruipt binnen vier uur weer achter het stuur

Een 57-jarige man uit Esbeek maakte het donderdagavond en - nacht wel heel bont. Om kwart voor tien werd hij door de politie betrapt op rijden onder invloed, maar enkele uren later besloot hij opnieuw achter het stuur van zijn auto te kruipen. Dit nadat op het bureau zijn rijbewijs was ingenomen. De man werd opnieuw aangehouden. Dit keer kon hij zijn auto inleveren.

De automobilist trok in eerste instantie de aandacht van agenten, omdat hij met groot licht aan op de Molenstraat in Goirle reed. Ook zagen ze de man met wisselende snelheid en slingerend over de weg rijden. Tegemoetkomende automobilisten seinden met lichtsignalen naar hem, vanwege zijn rijgedrag.

Op de N269 richting Esbeek konden agenten de bestuurder een stopteken geven, waarop hij reageerde. Hij sprak volgens de politie met dubbele tong, had bloeddoorlopen ogen en rook naar alcohol. De man weigerde echter mee te werken aan een blaastest. Reden voor de agenten om hem mee te nemen naar het bureau voor een ademanalyse. Ook daaraan weigerde hij mee te werken.

Agenten besloten daarop zijn rijbewijs in te vorderen en hem een rijverbod op te leggen. Nadat er proces-verbaal was opgemaakt mocht hij vervolgens rond middernacht het bureau verlaten.

Lopend over N269

Iets voor twee uur donderdagnacht kwam vervolgens bij de alarmcentrale een melding binnen van een man die op de N269 ter hoogte van Hilvarenbeek liep. Het bleek te gaan om een oude bekende, dezelfde man van eerder die nacht.

Vermoedelijk was hij op weg naar zijn auto. Omdat hij midden op de weg liep, haalden agenten hem van de weg en zetten zij hem voor de bebouwde kom van Esbeek af. Dit met de boodschap dat hij lopend naar huis moest gaan.

Toen de politie weg was, liep de man echter naar zijn auto, stapte in en reed weg. Agenten dwongen hem meteen weer tot stoppen en hielden hem aan. Dit keer voor rijden onder invloed, rijden tijdens rijverbod en rijden met een ingevorderd rijbewijs.

Zijn auto werd in beslag genomen en de verdachte kon de rest van de nacht in de cel doorbrengen. Inmiddels is de man weer vrijgelaten. Hij moet zich later voor de rechter verantwoorden voor zijn gedrag.