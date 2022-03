Duivels dilemma: Kirill verdeelt aandacht tussen Oekraïne en verkiezingen

Kirill Blokker uit Tilburg heeft een Oekraïnse moeder (Foto: Kirill Blokker)

Het is een duivels dilemma voor de 28-jarige Kirill Blokker uit Tilburg. De hele dag voor de televisie om het nieuws over Oekraïne te volgen, waar zijn familie woont? Of toch maar volop inzetten op de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart? Want Kirill is de campagneleider voor D66 in Tilburg en hij staat zelf ook op de lijst. “Ze strijden in Oekraïne voor wat wij op 16 maart gaan doen: vrije verkiezingen houden."

Agnes van der Straaten Geschreven door

Het zijn slopende dagen voor Kirill. Sinds Rusland Oekraïne binnenviel verdeelt hij zijn aandacht tussen Twitter en CNN. Kirills moeder komt uit Oekraïne. Ze woont nu in België, maar zijn opa en oma en tantes, ooms en neefjes wonen nog steeds in de buurt van Kiev. “Mijn moeder was in tranen: er vallen bommen op Kiev. Mijn oom woont in de buurt van Kiev en reed met de auto naar de stad om zijn zoon op te halen en om te kijken of opa mee wilde. Ik dacht dat mijn familie de dag erop wel in Nederland zou zijn. Het is maar twintig uur rijden vanuit Kiev. Maar ze zeiden dat daar geen sprake van was. Ze willen niet vluchten want dan trek je de stekker eruit."

"Waarom zou je het land dat je wilt innemen eerst kapot maken?"

Kirill kon de eerste dagen niet echt aan de gemeenteraadsverkiezingen hier in Nederland denken. Hij meldde zich af voor zijn campagnewerk en zat thuis vastgeketend aan de buis en was voortdurend in contact met zijn moeder die weer een lijntje had met Oekraïne. “Mijn familie was overal op voorbereid. Maar dat Poetin die steden in puin zou leggen, dat hadden ze niet kunnen bedenken. Waarom zou je het land dat je wilt innemen eerst kapot maken?”

Toch begon het na de eerste dagen toch weer te kriebelen. “In eerste instantie dacht ik echt: de gemeenteraadsverkiezingen, waar maak ik me druk om? Maar dat beeld kantelde. Je kunt in Oekraïne en Rusland zien wat er kan gebeuren als er geen democratie is. Ik hoop dat de publieke opinie door deze situatie een beetje verandert.”

"Ga stemmen!"