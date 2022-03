Polen leven mee met Oekraïners: 'Ook bij ons klopte Rusland aan de deur'

De Poolse gemeenschap in Breda weet wat de Oekraïners nu meemaken. Het is lang geleden, maar ook bij hen stond Rusland op de deur te bonzen. Daarom zetten ze nu alles op alles op medicijnen, eten en dekens bij hun 'broeders' te krijgen.

De Poolse gemeenschap in Breda en omgeving heeft zijn krachten gebundeld en in de Mariakerk verzamelen ze allerlei spullen in voor hun 'broedervolk'.

"1981 voelt voor mij als de dag van gisteren. Ik was op vakantie in Nederland maar mijn zoon was nog in Polen. Ik kon het land niet meer in en mijn moeder zei dat ik hier moest blijven. Heel veel mensen die nu meehelpen hebben een soortgelijk verhaal en dat verbindt ons ook met de Oekraïners. Wij weten hoe het voelt om onderdrukt te worden."