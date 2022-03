FC Eindhoven sterkste in derby tegen Helmond Sport, verlies FC Den Bosch

FC Eindhoven heeft vrijdagavond de derby tegen Helmond Sport met 2-1 gewonnen. De ploeg van trainer Rob Penders blijft door dit resultaat meedraaien in de top van Keuken Kampioen Divisie. FC Den Bosch ging in de uitwedstrijd tegen Excelsior hard onderuit 4-0. TOP Oss gaf in blessuretijd een voorsprong weg tegen Telstar, 2-2. NAC won de uitwedstrijd tegen MVV Maastricht met 2-1.

Excelsior - FC Den Bosch 4-0 FC Den Bosch ging vrijdagavond in de uitwedstrijd tegen Excelsior hard onderuit, 4-0. Halverwege stonden de Bosschenaren met 1-0 achter na een doelpunt van Thijs Dallinga. Kort na rust vergrootte Mats Wieffer de voorsprong naar 2-0. Marouan Azarkan en opnieuw Thijs Dallinga bepaalden de eindstand op 4-0. FC Den Bosch staat na de nederlaag op de 15e plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

Helmond Sport - FC Eindhoven 1-2 FC Eindhoven won de derby tegen hekkensluiter Helmond Sport met 2-1. Voor de ploeg van trainer Rob Penders was het de zevende overwinning op rij. Na een kwartier zette Charles-Andreas Brym de bezoekers op een 1-0 voorsprong. Het venijn van de derby zat in de staart. Tien minuten voor tijd schoot de Belg Jellert van Landschoot Helmond Sport op gelijke hoogte. Joey Sleegers (FC Eindhoven) tekende kort voor tijd voor de winnende treffer, 2-1.

Telstar - TOP Oss 2-2

TOP Oss heeft in de blessuretijd tegen Telstar een 2-1 voorsprong uit handen gegeven. In de 92e minuut maakte Anwar Bensabouh de gelijkmaker voor Telstar. De thuisploeg was halverwege de eerste helft op voorsprong gekomen door Rein Smit. Kort voor rust trok Joshua Sanches de stand weer in evenwicht. Kay Tejan zette de Ossenaren weer op voorsprong. TOP Oss leek lange tijd met drie punten naar huis te gaan, totdat Bensabouh roet in het eten gooide.

MVV Maastricht-NAC Breda 1-2

NAC heeft in een matige wedstrijd met 2-1 gewonnen van MVV Maastricht. Ralf Seuntjens was twee keer bij de Bredase doelpunten betrokken. Na een half uur bracht hij Naoufal Bannis in kansrijke positie, 1-0. In de tweede helft speelde hij Ody Velanas vrij, 0-2. Tien minuten voor tijd kreeg MVV weer aansluiting na een treffer van Arian Kastrati. NAC-keeper Nick Olij voorkwam met een paar goede reddingen dat MVV niet meer op gelijke hoogte kwam.