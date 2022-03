Agenten trekken wapen bij aanhouding na steekpartij Best, vrouw zwaargewond

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Vrouw zwaargewond bij steekpartij in Best, verdachte aangehouden

Agenten hebben vrijdagnacht hun wapen getrokken bij een aanhouding na een steekpartij in Best. Die vond plaats in appartementencomplex Wilhelmina Staete aan het Wilhelminaplein.

Vanwege de steekpartij kwamen veel politie-eenheden naar het Wilhelminaplein, laat een 112-correspondent weten. De verdachte zou op straat zijn aangehouden. Kritieke toestand

Bij de steekpartij is een vrouw zwaargewond geraakt. Zij is in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. De verdachte is naar een politiebureau gebracht.

Verschillende hulpdiensten werden opgeroepen na de steekpartij in Best (foto: Sander van Gils/SQ Vision).