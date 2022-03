Suzanne moest het vliegtuig uit vanwege rook in de cockpit

Suzanne Lesquillier op Eindhoven Airport (foto: privé).

Suzanne was net ingestapt in een vliegtuig op Eindhoven Airport toen er een bericht vanuit de cockpit klonk. "Er is iets aan de hand. Jullie moeten je bagage laten liggen en het vliegtuig verlaten." Er bleek rook in de cockpit te zijn. Samen met alle andere passagiers moest Suzanne Lesquillier voor vertrek het vliegtuig weer uit, vertelt ze aan Omroep Brabant.

Fieke Nobel Geschreven door

Omdat ze de bagage moest achterlaten, verwachtte ze dat ze wel snel zouden vertrekken naar haar ouders in Alicante. Maar toen ze buitenkwam, stonden daar drie brandweerwagens. Paniek was er niet. "Ik heb zelf de rook niet geroken. Het ging wel langzaam omdat de gemiddelde leeftijd van de passagiers vrij hoog is." Medicijnen

De bagage werd uit het vliegtuig gehaald voor hen, sommige passagiers hadden medicijnen nodig die ze in hun handbagage hadden gestopt. Vanaf dat moment was het wachten geblazen voor Suzanne en haar medepassagiers. Er moet een ander vliegtuig komen waarmee ze alsnog naar Alicante kan vliegen. "Mensen worden inmiddels wel ongeduldig." Suzanne is in elk geval drie uur later op haar bestemming. "We hebben gelukkig een huurauto dus er staat niemand op ons te wachten. Ik heb wel gevraagd of mijn moeder alvast boodschappen wil doen." De ontruiming van het vliegtuig heeft geen gevolgen voor het andere vliegverkeer, meldt Eindhoven Airport.

De brandweer stond klaar (foto: Suzanne Lesquillier).

Het vliegtuig werd ontruimd (foto: Suzanne Lesquillier).