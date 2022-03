Kat gered uit brandend appartement in Oss

De kat is uiteindelijk door de dierenambulance meegenomen (foto: SQ Vision).

Een kat is zaterdagochtend door de brandweer gered uit een appartement aan de Johan Doornstraat in Oss. Het beestje is buiten aan de zuurstof gelegd en werd uiteindelijk meegenomen in een dierenambulance.

Hoe de kat eraan toe is, is niet bekend. De brand zou zijn ontstaan in een prullenbak. De bewoner van het appartement was niet thuis. Het vuur werd ontdekt door de onderburen, nadat de waterslang van een wasmachine in het brandende appartement was gesmolten. Daardoor kwam er water naar beneden. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar het appartement is onbewoonbaar verklaard. Volgens de brandweer kon de brand niet uitbreiden, omdat er geen zuurstof bij kon. Daardoor bleven andere woningen gespaard. Appartementen in de buurt werden voor de zekerheid korte tijd ontruimd.

Het appartement is onbewoonbaar verklaard (foto: SQ Vision).

De brandende prullenbak werd naar buiten gehaald (foto: SQ Vision).