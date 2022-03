Gakpo en Obispo weer terug in selectie van PSV

Er keren steeds meer spelers terug bij PSV. De afgelopen weken moest trainer Roger Schmidt met regelmaat improviseren maar in aanloop naar de wedstrijd tegen Heracles van zondag ziet hij twee spelers terugkeren.

“Armando Obispo keert definitief terug morgen. Cody Gakpo traint vandaag voor het eerst mee met de groep. Phillipp Mwene is nog wel afwezig morgen. Dat geldt ook voor Maxi Romero, André Ramalho, Ryan Thomas en Richard Ledezma. Ramalho zal naar verwachting na de interlandbreak eind maart terugkeren”, vertelde Schmidt zaterdag tijdens een persconferentie.

Bekerfinale

De Eindhovenaren plaatsten zich afgelopen week voor de bekerfinale en dat wordt niet makkelijk, weet Schmidt. “Ajax is de moeilijkste tegenstander die je kan krijgen. We hebben ze al een keer verslagen in de finale om de Johan Cruijffschaal in de Arena. Nu moeten we het laten zien in De Kuip.”