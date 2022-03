Willem II komt niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen Heerenveen

Willem II heeft zaterdag een punt gepakt tegen sc Heerenveen. In het eigen Koning Willem II Stadion was de Tilburgse ploeg de bovenliggende partij, maar ondanks goede intenties en vele pogingen kwam het niet tot scoren. De ploeg van trainer Fred Grim moet in de strijd tegen degradatie het punt koesteren, maar eigenlijk pakte het twee punten te weinig.

In de eerste twintig minuten probeerden Leeroy Owusu, Jizz Hornkamp, Görkem Saglam en Mats Köhlert het allemaal vanaf de rand van het strafschopgebied of nog wat verder. Het leverde geen hele gevaarlijke pogingen op, maar het maakte de bedoelingen van de thuisploeg wel duidelijk. Op slag van rust was Saglam met een keihard schot wel heel dicht bij de openingstreffer. De bal vloog richting de kruising en veel fans veerden op, maar tot hun teleurstelling tikte Heerenveen-goalie Erwin Mulder de bal op fraaie wijze uit de bovenhoek.

Kansen Na de nederlaag tegen FC Groningen gaf Grim al aan dat het voor de goal van de tegenstander wel wat slagvaardiger mocht, terwijl er ook van afstand geschoten mocht worden. Dat gebeurde niet. Of in ieder geval te weinig.

De intenties van Willem II waren vanaf het eerste fluitsignaal duidelijk. Met de steun van de supporters ging de Tilburgse formatie vol voor de winst, waar Heerenveen dat niet deed. Het zorgde, zeker in de eerste helft, voor een eentonig beeld. De Tricolores hadden het balbezit, maar het had moeite om door de teruggetrokken verdediging van Heerenveen heen te voetballen.

Vijf minuten na rust was het weer Mulder die een doelpunt van Willem II wist te voorkomen. Hornkamp kreeg de bal op een paar meter van het doel van Heerenveen. Zijn inzet was goed, maar net op tijd wist Mulder nog een hand tegen de bal te zetten. Na een uur spelen tikte de goalie een kopbal van Mats Köhlert over de lat. De Duitse buitenspeler spoorde het publiek vervolgens aan om nog eens vol achter de ploeg te gaan staan.

Aan de andere kant had Timon Wellenreuther heel weinig te doen. De Duitse goalie, die zijn honderdste wedstrijd voor Willem II speelde, leek met nog twintig minuten spelen wel geklopt. Sven van Beek, vorig seizoen nog actief in het rood-wit-blauw, kopte de bal richting het Willem II-doel. Daar was het Köhlert die de bal op de lijn weg wist te werken.

Slotfase

In het laatste kwartier zocht Heerenveen, dat in de tweede helft sowieso iets meer liet zien dan in de eerste 45 matige minuten, ook wat meer de aanval. Daardoor werd het uiteindelijk toch nog even een open wedstrijd. Met nog vijf minuten te spelen kwam Wellenreuther heel ver uit zijn goal, de fans op de tribune hielden even de adem in. Maar de goalie deed het goed en kopte de bal weg.

Doelpunten vielen er ook in de slotfase niet, waardoor Willem II genoegen moest nemen met een punt. Hoewel Heerenveen, wanneer je alleen kijkt naar de slotfase, daar anders over zal denken . Door het 0-0 gelijkspel staat de teller na 25 wedstrijden op 22 punten en blijft het voorlopig bibberen met degradatiezorgen.