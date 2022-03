Daan (6) zamelt lege flessen in voor Oekraïne: 'Al 400 flessen opgehaald'

Daan Hamels (6) uit Chaam heeft al 411 flessen ingezameld voor Oekraïne. Privéfoto.

Hij is nog maar 6 jaar oud, maar toch wilde Daan Hamels uit Chaam iets doen om de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne te helpen. Hij zamelt daarom in het hele dorp lege flessen in. Het statiegeld gaat naar het goede doel. De teller staat inmiddels op ruim 400 flessen.

Malini Witlox Geschreven door

"Ik zag 's avonds op het Jeugdjournaal dat andere kinderen dit deden en wilde dit zelf ook", vertelt Daan. Hij voegde de volgende dag meteen de daad bij het woord. Hij maakte een poster, pakte zijn bolderkar en vroeg zijn moeder, broer en zus mee te gaan.

'Actie, lege flessen voor Oekraïne!', staat op de zelfgemaakte poster. "Hoi, heb je nog lege flessen voor Oekraïne", zegt hij als mensen de voordeur opendoen. "De meeste mensen geven wel iets, als ze geen flessen hebben geld", legt Daan uit.

Daan maakte zelf een poster. Privéfoto.

Ook heeft hij thuis vuilniszakken aan de poort hangen waar mensen hun lege flessen in kunnen gooien. Inmiddels heeft hij 411 flessen opgehaald, zowel kleintjes van 15 cent als grote van 25 cent. "In drie dagen tijd. Iedere dag doe ik ze in grote vuilniszakken en lever ik ze in bij de supermarkt." Zijn broer en zus hadden het na één dag wel gezien, maar Daan is al drie dagen bezig.

"En ik ga nog een paar dagen door. Mensen drinken de hele tijd dus dan hebben ze weer lege flessen", zo zegt de volhouder. Het sorteren van de flessen is wel veel werk, want niet iedere fles wordt bij iedere supermarkt geaccepteerd. "Ik breng ze naar de Lidl en de COOP." Het geld stort zijn moeder op Giro 555 van de samenwerkende hulporganisaties.