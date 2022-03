Overval op PLUS-supermarkt in Eindhoven, medewerker bedreigd met mes

De PLUS-supermarkt in Eindhoven werd overvallen. Foto: SQ Vision.

De PLUS-supermarkt aan het Dirigentplein in Eindhoven is zaterdagavond rond kwart over zeven overvallen. De overvaller bedreigde een medewerker met een mes en deed een greep in de kassa. Daarna ging hij er vandoor. Hij is nog niet gevonden.

Malini Witlox Geschreven door

De winkel was nog open toen dat gebeurde, er waren klanten binnen. Signalement

Er is een Burgernetmelding verzonden met zijn signalement. Het gaat om een blanke man met blauwe ogen. De overvaller droeg een zwarte jas en zwarte schoenen met een wit logo. "Onderneem zelf geen actie en bel 112", zo waarschuwt de politie.