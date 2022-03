Staatssecretaris Defensie: 'Brabant is en blijft een defensieprovincie'

Staatssecretaris Christophe van der Maat bij KRAAK.

Het is een bijzondere tijd voor Christophe van der Maat, de nieuwe staatssecretaris van Defensie uit Boxmeer. De oorlog in Oekraïne zorgt ervoor dat zijn werk ineens in een stroomversnelling is gekomen. "De opdracht was al groot, maar wordt nu nog groter", vertelt de oud-gedeputeerde van Brabant in het Omroep Brabant-programma KRAAK.

Marielle Bijlmakers Geschreven door

Voor Van der Maat was het Ministerie van Defensie geen onlogische keuze. "Ik ben opgegroeid in Noord-Limburg en daar vlogen de Harriers al boven ons basisschooltje. Ik had altijd posters en kalenders van Defensie op mijn kamer hangen, dat vond ik mooi. Ik heb zelfs getwijfeld om naar de KMA (Koninklijke Militaire Academie) te gaan. Uiteindelijk niet gedaan, het is rechten geworden, maar wel internationaal recht en ik ben afgestudeerd op oorlogsrecht." Op het ministerie van Defensie werken minister Ollongren en staatssecretaris in elkaars verlengde. De minister is verantwoordelijk voor de inzet van militairen en materieel en de staatssecretaris is er verantwoordelijk voor dat de mensen en het materieel klaarstaan om ingezet te worden. De extra miljarden die door de oorlog in Oekraïne versneld naar het ministerie gaan, worden vooral ingezet om de gebouwen toekomstbestendig te maken, voor de salarissen van het Defensiepersoneel en de ICT-opgave om alles weer op orde te krijgen na jarenlange bezuinigingen.

"De krijgsmacht verandert en we moeten ons op een andere manier voorbereiden"

"Dat is hoog nodig", aldus Van der Maat, "want ik schrok me echt rot als je ziet waar zij moeten werken. Je gaat zo met je vinger door het kozijn en dan kom je gewoon buiten." De gebouwen moeten toekomstbestendig worden en ook qua materieel moet er veel vervangen worden. "De krijgsmacht verandert, ook door de veranderde dreiging nu, en we moeten ons op een andere manier voorbereiden. Je wilt de mensen die met zorg en logistiek bezig zijn bij de landmacht ook laten trainen met dames en heren die vooraan in het veld staan. Welk vastgoed hoort bij de krijgsmacht van de toekomst? Dat zijn we nu in kaart aan het brengen."

"De basis van Oirschot blijft zeker een kernplek"