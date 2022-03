Leo Alkemade in KRAAK.

Leo Alkemade is komiek, cabaretier, acteur en nu ook zanger. De Tilburger is een creatieve duizendpoot, bekend van het komische tv-programma Sluipschutters en de spelshow Ik hou van Holland, maar hij identificeert zich nog het meest met de fietser. Hij vertelt en zingt erover in de Omroep Brabant-talkshow KRAAK. "Ik ben eigenlijk een wielrenner, maar ik heb een afslag gemist."

"Ik ben groot liefhebber van de koers", zo begint Leo Alkemade met uitleggen dat hij een cd aan het maken is met nummers over wielrennen. "De koers en het leven hebben zoveel mooie paralellen. Je hebt prachtige pieken met mooie vergezichten, heel diepe dalen, je kan kapot gaan, in een groep zitten, je kan liever alleen vooruit zitten of aan het elastiek hangen. Er zijn zoveel mooie metaforen die je in het echte leven ook hebt."

"Ik denk dat veel mensen eigenlijk niet weten dat ze in de chasse patate zitten."

Eén van zijn favorieten is de chasse patate. "Dan zit je tussen de ontsnappers en het peloton. Dan kom je nergens meer echt bij, dus dan ben je ook maar een beetje in je eentje. Ik denk dat er heel veel mensen eigenlijk niet weten dat ze in de chasse patate zitten." Dit soort termen zijn schering en inslag in de wielersportjournalistiek, waar Alkemade een grote heldhaftigheid in herkent. De Rode Lantaarn is degene die de rij sluit in het peloton, de allerlaatste wielrenner van het stel. Daar trekt Alkemade de parallel met de helpers in de maatschappij, om in deze tijden klaar te staan voor anderen. "Dan heb je het over de meesterknecht, de waterdrager, de rode lantaarn", wat ook de titel is van zijn nieuwe lied. "Fietsen is als het leven. Ik heb dat nodig om creatief te kunnen zijn. Mijn knieën zijn kapotgevoetbald, maar ik was er ook nooit zo goed in hoor. In fietsen trouwens ook niet." Maar hij doet het graag en het heeft hem geïnspireerd tot het maken van een cd met wielerliedjes. Eigenlijk stiekem dus over het leven zelf.

"Met muziek kun je veel meer zeggen."

Dat Alkemade ook kan zingen werd bij het grote publiek pas bekend door zijn rol als Petrus in The Passion vorig jaar. "Ik wilde gewoon al heel lang een plaat maken. Ik vind het zo ontzettend leuk om te zingen en muziek maken vind ik misschien eigenlijk nog wel leuker dan andere dingen maken. Met muziek kun je veel meer zeggen." En Alkemade doet veel verschillende dingen. Er ligt zelfs nog een speelfilm op de plank, die hij heeft geschreven. Het is - niet heel verrassend - een komedie: "Het gaat over de dood van mijn vader, die stierf aan kanker. Dan denk je dat het vast een heel zwaar verhaal is, en dat is ook zo, maar er zit ook veel humor in. Maar je hebt drama nodig om comedy te maken", aldus Alkemade. Maar eerst dus de cd. Die wordt in juni gepresenteerd en Alkemade heeft hem samen met gitarist René van Mierlo gemaakt. In onderstaand fragment hoor je het lied De Rode Lantaarn, zoals de twee dat in KRAAK. ten gehore brachten. Bekijk en beluister hieronder het lied dat Leo Alkemade zong in Kraak: