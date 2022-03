Veerkrachtig RKC Waalwijk geeft in slotfase punt weg tegen Ajax

RKC Waalwijk ging op bezoek bij Ajax rusten met een 2-0 achterstand. Het leek op dat moment alleen de vraag hoeveel tegendoelpunten de Waalwijkse ploeg tegen zou krijgen. Het liep compleet anders. RKC knokte zich terug tot 2-2 en maakte het Ajax vervolgens heel erg lastig. Maar door een benutte strafschop van Dusan Tadic verloor RKC uiteindelijk wel, met 3-2.

RKC moest het tegen Ajax doen zonder een aantal vaste basisspelers. Aanvoerder Melle Meulensteen was niet fit genoeg, terwijl Etienne Vaessen en Alexander Büttner ziek waren. Ook trainer Joseph Oosting ontbrak door ziekte.

Met assistent Peter Uneken nu langs de lijn van het veld als hoofdcoach gaf RKC in de eerste fase van de wedstrijd weinig echt grote kansen weg. De Amsterdammers hadden wat mogelijkheden, maar Issam El Maach, de vervanger van Vaessen onder de lat, leverde dat geen problemen op.

De goalie, die zijn debuut maakte in de Eredivisie, zag na een klein half uur dat RKC aan de andere kant van het veld de eerste kans kreeg. Jens Odgaard kreeg de bal in het strafschopgebied en twijfelde niet, zijn schot ging via een Ajax-been over de achterlijn. Twee minuten later gaf Odgaard na een prima actie een goede voorzet op Michiel Kramer. Van een paar meter van het Ajax-doel kopte hij hard in. Andre Onana wist met een fraaie reflex de openingstreffer te voorkomen.

Ajax zet aan

RKC leek door de kansen wat vertrouwen te winnen. En juist op dat moment sloeg Ajax toe. Het was een aanval uit het boekje, waar de Waalwijkers eigenlijk alleen toeschouwer waren. Sébastian Haller was het eindstation van een mooie aanval. Hij tikte de bal in het doel. Een paar minuten later was het weer Haller die wist te scoren. Antony gaf de voorzet, Haller nam aan met de borst en schoot direct. Hij liet El Maach, met een verleden bij Ajax, kansloos.

De doelman, die in het bekertoernooi al wel in actie kwam voor RKC, zorgde er met een paar reddingen voor dat Ajax niet in de eerste helft al echt afstand nam van zijn ploeg. Eerst leek Dusan Tadic hem te passeren met een lobje, maar hij wist de bal nog net uit de lucht te plukken. Op slag van rust stormde hij uit zijn goal toen Perr Schuurs van een paar meter afstand op doel mocht schieten. Hij maakte het de Ajax-verdediger daarmee zo lastig dat een derde Ajax-treffer niet viel.

Helemaal terug

Ajax zocht na rust ook meteen de aanval. Het leek wachten op een derde treffer van de thuisploeg. Maar uit het niets scoorde RKC de aansluitingstreffer. Michiel Kramer werd de diepte ingestuurd door Odgaard. Oog in oog met Onana bleef de spits rustig, hij schoof de 2-1 binnen. Een paar minuten later worden de ruim tweehonderd meegereisde RKC-supporters helemaal gek als Richard van der Venne de gelijkmaker binnen schiet.

El Maach ziet Odgaard gaan en met een lange trap stuurt hij hem diep. De aanvaller heeft vervolgens oog voor de inkomende Van der Venne, die scoort.