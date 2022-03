Peter uit Oss gaat met het vreemdelingenlegioen meevechten in Oekraïne

Foto ter illustratie. ANP.

Peter uit Oss (46) kan het niet langer aanzien. Het leed in Oekraïne, de regio waar zijn vriendin vandaan komt, grijpt hem aan. Een hulpactie opzetten gaat hem niet ver genoeg. Hij stapt woensdag in een busje om met het vreemdelingenlegioen mee te vechten.

Malini Witlox Geschreven door

"Ik zag al die ellende op tv, die staat hier de hele dag aan", zo vertelt Peter aan Omroep Brabant. "Het voelde meteen al niet fijn om hier op de bank te blijven zitten. En toen kwam die oproep van de Oekraïense president Zelenski." Die riep Europeanen op om zijn land te komen helpen in de strijd tegen de Russen. Daarna meldden tientallen Nederlanders zich bij de Oekraïense ambassade in Den Haag. Peter is er daar één van. Hij laat foto's van zijn mailwisseling zien met de ambassade en met iemand die namens de ambassade het vervoer regelt naar Oekraïne. "Je moest een formulier invullen met je ervaring. Ik heb in dienst gezeten (dienstplicht) en ga voor werk regelmatig naar Amerika. Daar bezoek ik dan de schietbaan, ik heb er met allerlei wapens geschoten", zo vertelt hij.

Volgens de ambassade was hij geschikt, dus kwam hij in een Telegramgroep met andere kandidaten. "Er werd meteen gevraagd wanneer ik kon. Legerkleding en wapens hoeven niet mee. Die spullen krijg ik daar. Ik moest hier nog wat zaken regelen, dus ik ga woensdag. Sommige familieleden verklaren me voor gek. "Jij bent niet goed bij je hoofd", zeggen ze. Mijn zoon (18) reageerde laconiek. "Ik pas wel op het huis", zei hij. Peter klinkt intelligent, weet ook dat oorlog geen spel is en dat hij misschien gewond raakt of gaat sterven. Hij verwijst naar het Nederlandse verzet in de Tweede Wereldoorlog. "Iemand moet het doen. Tot een paar dagen geleden kon je ook nog kiezen. Als je in Oekraïne aankwam, moest je een contract tekenen. Geen training en dertig dagen bij de ondersteunende troepen of een training van drie dagen en echt vechten. Die keuze is er niet meer."

