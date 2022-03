112-nieuws: auto in brand op A270 • bestuurder belandt in heg

Foto: SQ Vision

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Hier vind je alles over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

Redactie Geschreven door

Liveblog

20.05 Auto vliegt spontaan in brand op A270 bij Nuenen Op de A270 bij Nuenen is maandagavond een auto spontaan in brand gevlogen. De auto was op weg in de richting van Eindhoven en vatte door onbekende oorzaak vlam. De brandweer kon de auto niet meer redden. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Foto: SQ Vision

19.45 Weer treinen tussen Boxtel en Eindhoven Tussen Boxtel en Eindhoven Centraal rijden maandagavond weer treinen. Het treinverkeer was enige tijd gestremd na een melding dat er iemand op het spoor zou lopen. Rond halfacht kwam het treinverkeer weer op gang.

11.59 Bestuurder rijdt per ongeluk heg in Een bestuurder op de Aalst in Riel wilde zijn auto keren, maar dat ging niet helemaal volgens plan. Hij gaf waarschijnlijk te hard gas, waarna hij achteruit in een heg belandde. De brandweer en ambulance kwamen ter plaatse, maar de bestuurder was niet gewond. Een geparkeerde auto raakte beschadigd. Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision. Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision.

10.54 Politie stopt met onderzoek naar dode in portiek De politie laat weten te stoppen met het onderzoek naar de oorzaak van iemand die maandagmorgen overleed in een portiek in Tilburg. Er blijken namelijk geen aanwijzingen te zijn dat het ging om een misdrijf.

09.55 Dode in portiek Tilburg In de portiek aan de Voorschotenstraat in Tilburg is maandagmorgen iemand overleden, ondanks medische inzet. De oorzaak van het overlijden is nog niet duidelijk, de politie doet nog onderzoek. Wachten op privacy instellingen... Foto: Toby de Kort/SQ Vision.

09.32 Groene auto gezocht vanwege vermiste vrouw Wachten op privacy instellingen...