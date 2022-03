Willem II ontslaat trainer Fred Grim

Fred Grim (foto: Orange Pictures).

Fred Grim is niet langer trainer van Willem II. Na het gelijkspel tegen sc Heerenveen was er in het weekend crisisberaad bij de Tilburgse club, zojuist werd de oefenmeester op straat gezet. Technisch directeur Joris Mathijsen is op non-actief gezet.

In de winterstop werd nog het vertrouwen in Grim uitgesproken. Met Wessel Dammers, Daniel Crowley, Thijs Oosting en Jizz Hornkamp kreeg hij vier potentiële basisspelers erbij. Met die nieuwelingen moest de trainer Willem II uit de degradatiezone zien te krijgen. Dat lukte niet, de problemen voor de Tilburgse club zijn sindsdien alleen maar groter geworden. Dat is de reden dat de club voor het tweede seizoen op rij een trainer tussentijds ontslaat. Van top naar flop

Eind mei 2021 werd Grim gepresenteerd als nieuwe trainer van Willem II. Hij werd overgenomen van RKC Waalwijk, waar hij met een promotie en handhaving indruk had gemaakt. De start van het seizoen was ook veelbelovend. In de eerste competitiewedstrijd werd er nog ruim verloren van Feyenoord, maar in de volgende zes wedstrijden werd vijf keer gewonnen. Mede door overwinningen op bezoek bij Vitesse en thuis tegen PSV klom Willem II zelfs even naar de tweede plaats. Supporters maakten al grapjes over wat ze te doen hadden op de dinsdag- en woensdagavond van volgend seizoen, met een knipoog naar de avonden dat er Champions League gespeeld wordt. Inmiddels gaat het vol cynisme over de vrijdagavond, de vaste speelavond in de Keuken Kampioen Divisie. Na PSV werd er namelijk maar liefst dertien keer op rij niet gewonnen.

Weer een tegendoelpunt, weer een nederlaag (foto: Orange Pictures).