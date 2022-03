Tijdens corona zijn we minder gaan drinken: zo gaat het in jouw gemeente

We hebben minder overmatige drinkers in onze provincie. Uit cijfers van het CBS en het RIVM blijkt dat 6,6 procent van de Brabanders te veel alcohol drinkt. In heel Nederland is dat is 6,2 procent. Bij de laatste meting van voor corona dronk nog 7,2 procent van de Brabanders te veel.

Bij Afkickkliniekwijzer.nl, een onafhankelijke website over afkickklinieken, waren ze verrast over de daling. “In de coronatijd krijgen wij meer problematische belletjes. Wij worden gebeld over alle soort verslavingen, dus niet alleen over alcohol", zegt Paul Jansen van afkickkliniekwijzer.

“Achteraf gezien is het best logisch dat het aantal gedaald is. Alcohol is toch meer een gezelligheidsding.”

Bij een man wordt gesproken over te veel alcohol vanaf 21 glazen per week. Bij een vrouw geldt dat al vanaf 14 glazen.

Meeste drinkers

Het aantal mensen dat te veel drinkt, is het hoogst in Oirschot: 10 procent. De cijfers zijn het laagst in Heusden en Geertruidenberg: 4 procent. De grootste stijging was in Alphen-Chaam en Boxmeer: 3 procent.

Zie hier hoeveel mensen overmatig alcohol gebruiken in jouw gemeente: