'Sneller vergunning voor windmolens afgeven', zegt minister Rob Jetten

Vergunningen voor windmolens moeten sneller afgegeven worden. Dat zegt Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie. Hij was maandagochtend in Geffen om naar de plannen voor de Duurzame Polder te kijken. Daarin komen zeker twintig mega-windmolens tussen Oss en Den Bosch. Het is volgens Jetten belangrijk dat er sneller duurzame energie opgewekt wordt.

Jetten wil dat vooral de doorlooptijd korter wordt voor bezwaarmakers die naar de Raad van State gaan. De Raad moet daarvoor worden versterkt volgens de minister, want er moet wel gewoon bezwaar gemaakt kunnen worden.

Ook de netbeheerders moeten ervoor zorgen dat de elektriciteitsnetten zwaarder belast kunnen worden. Die kunnen nu nog niet alle extra duurzame elektriciteit aan. Daar worden miljarden in geïnvesteerd.

Minder gas

Het is duidelijk dat niet alleen het aantal windmolens en zonneparken moet toenemen. Jetten: “Ik kom binnen enkele weken ook met maatregelen om het gasverbruik te verminderen. Dat is echt nodig.” Door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne wil Nederland niet meer afhankelijk zijn van Russisch gas.

Jetten is onder de indruk van de plannen voor de Duurzame Polder, zegt hij als hij vanaf de boerderij in Geffen de polder in kijkt. “Dit is een prachtige polder die zich ook leent voor een grote hoeveelheid molens. Hier kun je het groter aanvliegen.”

Energieonafhankelijk

Hij begrijpt dat niet iedereen zit te wachten op windmolens: ”Dat zie je in het hele land. Niet iedereen wordt er blij van. Je hoeft hem ook niet mooi te vinden, maar het is wel nodig willen we energieonafhankelijk worden en onze klimaatdoelen bereiken. Daar moeten we eerlijk in zijn.”