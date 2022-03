'Situatie steeds chaotischer bij Oekraïense grens', zegt Tineke Ceelen

Tineke Ceelen (foto: ANP).

Tineke Ceelen zag met eigen ogen het leed in het grensgebied bij Polen. Een stroom vluchtelingen gaat daar vanuit Oekraïne de grens over. "Het is een chaotische situatie. Er zijn veel vrijwilligers en ook politie en brandweer helpen mee. Maar het wordt steeds ingewikkelder nu de hoeveelheid vluchtelingen toeneemt."

Ceelen is directeur van Stichting Vluchteling en is geboren in Lith. Ze vertrok direct na het uitbreken van de oorlog naar Polen, waar ze verschillende opvangpunten bezocht. Voor haar werk heeft ze al veel narigheid gezien, maar toch wekte dit emoties op.

"Je kunt je een voorstelling maken van de sanitaire voorzieningen als honderden mensen die gebruiken. Er zijn veel huilende oververmoeide mensen met rode ogen. Kinderen die vragen wanneer ze weer naar papa mogen. Ik vond het heel moeilijk om dit te zien op Europees grondgebied", zo zegt ze tegen Omroep Brabant. Brabant moet ook Oekraïense vluchtelingen opvangen, zo is afgesproken. Bovendien bieden veel particulieren aan om vluchtelingen in huis te nemen.

