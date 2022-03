Tanken voor de prijs van 20 jaar geleden in Waalwijk

Benzineprijzen van twintig jaar geleden. Menig autobezitter droomt ervan. Tankstation TinQ bestaat twintig jaar en houdt de komende week een actie waarbij automobilisten de tank van hun auto kunnen volgooien voor de prijs van twintig jaar geleden. In Brabant kan er dinsdagochtend vanaf tien uur bij het TinQ-station in Waalwijk één uur lang tegen historische prijzen worden getankt.

Deze week liep de TinQ-actie in Veenendaal uit op een ware stormloop. Voor het tankstation stonden de auto's in lange rijen te wachten om te tanken. Vanwege de grote drukte was de website van TinQ enige tijd onbereikbaar.