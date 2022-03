Jong PSV in eigen huis onderuit tegen FC Emmen

Johan Bakayoko (Jong PSV) in duel met Ole ter Haar Romeny (FC Emmen) - Foto: Orange Pictures

Jong PSV heeft de thuiswedstrijd tegen FC Emmen met 1-3 verloren. Halverwege waren beide ploegen nog in evenwicht. Door de overwinning op Jong PSV staat FC Emmen stevig op de tweede plek in de Keuken Kampioen Divisie. Jong PSV neemt de elfde plek in.