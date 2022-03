Dode en twee gewonden bij brand in een huis in Tilburg

Wachten op privacy instellingen... Foto: Toby de Kort/SQ Vision. Foto: Toby de Kort/SQ Vision. Volgende Vorige 1/3 Dode en twee gewonden bij woningbrand in Tilburg

Bij een brand in een huis aan de Bieslookweg in Tilburg is dinsdagmorgen iemand overleden. Ook raakten twee mensen gewond. Een van hen moest naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand en de identiteit van het omgekomen slachtoffer. Dat gaat waarschijnlijk nog lange tijd duren.

De dode ligt volgens de politie nog in het huis waar de brand woedde. Van de twee mensen die gewond raakten, is een persoon met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De tweede hoefde alleen in de ambulance te worden nagekeken. De brand brak iets na negen uur uit. De brandweer had het vuur binnen een uur onder controle. De straat is nog afgezet, recherche en forensische opsporing doen onderzoek. Ook een explosieven verkenner is ter plaatse geweest. "Omdat er mogelijk een explosie zou zijn geweest, maar dat wordt nog allemaal onderzocht. Het onderzoek kan nog uren duren", laat de politie weten. Ramen voordeur ingeslagen

Een buurtbewoonster vertelt dat ze vlak voor de brand een harde knal hoorde. "Het leek wel een explosie van een gasfles", zegt ze. "Ik ben buiten gaan kijken en zag rook en vlammen uit het raam komen. Ik zag ook iemand die uit het raam sprong." Volgens een andere buurtbewoner zijn de bewoners van het huis geen familie van elkaar en zou de samenstelling van de bewoners ook vaak wisselen. De dochter van de verhuurders zegt dat het gaat om drie Somaliërs. De buurtbewoner mag vanwege het onderzoek zijn eigen huis niet meer in. De ramen van zijn voordeur zijn ingeslagen en andere ramen zijn wagenwijd opengezet, maar de man heeft geen idee waarom.

